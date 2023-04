Teden z Luno: Imeli bomo več življenjske enrgije

Sobota 8. 4. Merkurjev sekstil z Marsom nas bo naredil delavne, odločne, iznajdljive, praktične. Dal nam bo več življenjske energije in v kombinaciji z Luno v škorpijonu prinašal možnost, da povemo stvari, ki smo jih dolgo skrivali in so nas bremenile.

Nedelja, 9. 4. Zjutraj in dopoldan bomo strastni in romantični, skriti v svoje globine. Lahko tudi precej pasivni. Od treh popoldan bo vedno bolj čutiti energijo strelca, aktivnosti, optimizma, odprtosti in želje po doživetjih. Nikar ne ostajajmo doma.

Ponedeljek, 10. 4. Lunino potovanje po strelcu in bližajoča se konjunkcija Sonca in Jupitra obljubljata izjemno prijeten praznični dan, ki ga je dobro preživeti kje na poti, na pustolovščini. Optimizma in dobre volje nam ne bo manjkalo.

Torek, 11. 4. Še en zelo prijeten dan. Z veliko optimizma, dobre volje, lahko tudi konkretnimi poslovnimi in finančnimi priložnostmi bo lažje imeti nasmejan obraz. Venerin premik v dvojčka prinaša tudi več igrivosti, družabnosti in priložnosti za spogledovanje in smeh.

Sreda, 12. 4. Luna v kozorogu bo razbila izjemno pozitivne dni in nas poklicala nazaj k delu, odgovornostim, redu. Če ji bomo prisluhnili, se bo marsikaj naredilo. Dopoldan se lahko malo glasneje razburimo, vendar nas bo to spodbudilo k večji učinkovitosti.

Četrtek, 13. 4. Zadnji krajec to dopoldne lahko prinese nekaj napetosti in pretiravanja. Toda dan z Luno v kozorogu se še vedno lahko modro izkoristi za delo, načrtovanje.

Petek, 14. 4. Zaradi Lune v vodnarju se bomo želeli družiti, odpirati, povezovati. Venerin kvadrat s Saturnom lahko prinaša bolečine v odnosih, občutek osamljenosti ali spodbudi občutek, da nismo dovolj. Na finančnem področju so možne skrbi.

Sobota 15. 4. Luna v vodnarju v spodbudnih aspektih prinaša prikupno soboto. Če jo želimo izkoristiti, je dobro, da se povezujemo z drugimi. Dovolimo radovednosti, da nas vodi, in življenje bo vznemirljivo.

Nedelja, 16. 4. Jutranje in dopoldanske ure bodo nekoliko bolj žalostne. Ne bomo se počutili najbolje. Lahko smo osamljeni, možne so finančne skrbi. Nato se dan obrne na bolje. Prepustimo se, naj nas vodi nevidno gibalo v nas.