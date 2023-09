Teden z Luno: Imeli bomo več energije

Ponedeljek, 11. 9. Luna v znamenju leva nam bo prinesla več energije. Njeni aspekti prav tako obljubljajo, da se bomo znali pririniti do tistega, kar je za nas pomembno. Do dveh popoldne bomo hitri in učinkoviti in se bo vse hitro sestavljalo. V večernih urah ne pozabimo, da je življenje namenjeno tudi veselju, dobri volji in druženju.

Torek, 12. 9. Tudi v torek bo Luna še v levu in lahko s svojo voljo veliko naredimo. Pomembno je, da ohranjamo veselje, humor in dobro voljo in da znamo tudi drugim prinesti iskrice v oči in nasmeh na usta. Proti koncu dneva se nas lahko dotakne tudi levja lenoba, ki je ravno tako pompozna kot levji lov.

Sreda, 13. 9. Luna bo v znamenju device, Merkur retrograden, a že zelo počasen, kar naznanja, da se stvari ne bodo vrtele po naše. Smo pred mlajem, tako vas res opozarjam, da ne začenjate ničesar na novo v teh dneh, da je treba odstranjevati staro, sanjati, vizualizirati novo, se spočiti, če smo utrujeni.

Četrtek, 14. 9. Idealen dan za to, da razmislimo, kaj si želimo v bližnji prihodnosti. Smo tik pred mlajem, Luna v devici harmonično povezuje Merkur in Jupiter vse do pol treh popoldne, kar prinaša priložnost, da si res jasno zamislimo svoje prihodnje aktivnosti. Pozneje, če res ni nič grozno nujnega, počivajmo in dopustimo času čas, da se s petkom rodimo v nov dan in nov ciklus.

Petek, 15. 9. Mlaj se je dovršil ponoči, tako da bomo zdaj sposobni čisto počasi uresničevati nove projekte z novo energijo. Danes sicer še ne, seveda je treba počakati še kak dan, da stvari stečejo. Toda kljub temu se zdi, da bodo naši nadaljnji koraki lažji. Merkur je stacionaren, stoji pri miru, da bi se obrnil naprej, tako je dan lahko kljub vsemu še malo postan. Toda saj veste, kako je, ko stojimo pri miru – že čutimo, da so za ovinkom lepši dnevi.

Sobota 16. 9. Luna v znamenju tehtnice nas kliče k povezovanju, želi, da namenimo nekaj več pozornosti odnosom in harmoniji v njih. Dan je videti prijeten, imeli bomo več energije in občutka, da se nam življenje odpira. V večernih urah bo v zraku več strasti, kar izkoristite.

Nedelja, 17. 9. Luna bo v znamenju tehtnice, Venera se s kvadratom povezuje z Jupitrom, kar večinoma nakazuje dan, ko se znamo imeti lepo in se zabavati. Pazimo le na pretiravanje, naj bo to s hrano, lenobo ali z zapravljanjem. Če bomo od svojih ljubih hoteli preveč, bomo razočarani. Najbolje je stvari sprejeti take, kot so ta trenutek, potem bo več tudi radosti in zadovoljstva.