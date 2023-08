Teden z Luno: Dramatično in vznemirljivo bomo želeli pozornost zase

Ponedeljek, 7. 8. Do pol devetih bo Luna še v ovnu in bo oživljen kvadrat Plutona in vozlov, tako so lahko zgodnje jutranje ure še naporne, polne težjih čustev, novic ali zunanjih izzivov. Pozneje se življenje nekoliko umiri. Z Luno v biku bomo bolj praktični, rutinski, se lotevali izzivov umirjeno, a trezno, tudi načrtno, ker se bo Luna približevala v sekstil s Saturnom.

Torek, 8. 8. Jutranje in dopoldanske ure je modro izkoristiti za intelektualno delo, dogovore, pogovore. Nato nas zadnji krajec lahko potisne v kako dramo, močnejšo reakcijo. Pozneje popoldan bomo spet bolj praktični in učinkoviti. Luna bo v biku, Venera pa se bliža kvadratu z Uranom, tako se zdi, da bomo željni užitkov, radosti, vznemirjenja in ljubezni, a znali iti v tem hrepenenju malo predaleč. Noč na sredo bo najbolj nora. Iščimo posebna vznemirljiva izkustva, toda pazimo se prehitrih rezov v odnosih.

Sreda, 9. 8. Nekaj večernega vznemirjenja se lahko prenese na sredo. Dramatično in vznemirljivo bomo želeli pozornost zase. Bolje je, če jo dobimo z ustvarjalnostjo, zanimivo obleko, kot da jo izsiljujemo s premočnimi reakcijami. Od treh popoldan bo Luna v dvojčkih in nekaj drame se bo pomirilo. Okrepila se bo potreba po pogovorih, druženju, razglabljanjih.

Četrtek, 10. 8. Luna bo v dvojčkih, njen vladar v trigonu z Jupitrom, kar prinaša bolj optimističen dan. Vpliv je spodbuden za intelektualno delo, pogovore in razglabljanja o vizijah za prihodnost. Ker gre za prvi trigon od treh, bo potreben celotni proces, preden se nam bo vse razjasnilo.

Petek, 11. 8. Še zadnji dan Lune v razigranih dvojčkih, tako da se družimo, pogovarjajmo, se učimo biti igrivi in otroški. Vse pomembne stvari skomunicirajmo že dopoldan, kajti popoldan nam bosta bolj kot delo in resnost prijala odklop in zabava.

Sobota, 12. 8. Pred nami je miren vikend z Luno v raku. Znali se bomo mirneje povezovati, iskali bližino in objem tistih, ki so nam najbližji, ki jih imamo za svoje. Želeli bomo kaj dobrega pojesti, nekaj, kar nas bo spominjalo na otroštvo, domače in na žlico. Sončev trigon na Kiron da vedeti, da se bo začelo tudi globoko zdravljenje samozavesti in sposobnost ustvarjati zdrave odnose z avtoriteto.

Nedelja, 13. 8. V srčnih zadevah lahko nekaj odkrijemo, razumemo, spoznamo. Odprimo se lepim platem življenja, plešimo, pojmo, veselimo se, ljubimo in se smejmo. Konjunkcija Sonca in Venere nas kliče k slajšim platem življenja. Luna v raku pa k bližini, tradiciji, zvestobi in lojalnosti ljudem, od katerih izhajamo.