Teden z Luno: Dovolimo si, da nas življenje preseneti in razveseli

Ponedeljek, 19. 9. Luna v znamenju raka v spodbudnih aspektih prinaša prijeten dan, ko bomo delovali dokaj umirjeno, pa vendar toplo in sočutno. Zjutraj in dopoldan bomo čutili v sebi še izjemno moč volje, popoldanske, še bolj pa večerne in nočne ure bodo v energiji vznemirjenja, ljubezni, zabave. Dovolimo si, da nas življenje preseneti in razveseli.

Torek, 20. 9. Tudi torek je videti prijeten dan z Luno v umirjenem in družinskem raku. Vse do šestih zvečer bo dan aktiven in zanimiv. Dalo se bo umirjeno, a podjetno marsikaj narediti. Pozneje nas bo Luna, ki teče v prazno, naredila precej pasivne, tako se bomo težje pognali v delovanje.

Sreda, 21. 9. Luna v znamenju leva prinaša drugačen tip energije, manj miru, sprva več pogona, pozneje lahko več drame. Dopoldan nas pozdravi z optimizmom in dobro voljo, in če se malo potrudimo s svojo kreativnostjo in pozitivno naravnanostjo, si lahko pričaramo prav prijeten dan.

Četrtek, 22. 9. Sonce je na koncu znamenja in za marsikoga bo to dan z nižjo stopnjo vitalne energije. Še najbolj za tiste, ki imate Sonce bolj šibko (v tehtnici, vodnarju, 12. hiši) v rojstni karti. Ker se Luna veže na bližajoči se kvadrat Saturna in Urana, bo sredi dneva veliko pritiska in napetosti. Na družbeni ravni lahko spet k nam prihajajo zastrašujoče novice.

Petek, 23. 9. Prvi dan jeseni. Na samem začetku tehtnice se srečata še Sonce in Merkur. Marsikaj se nam lahko razjasni, pokaže. In ko nam je dano razumevanje, dobimo počasi tudi že uvid, kaj narediti, kako stvari obrniti, kaj popraviti, kako rešiti. Prehod Lune v devico od desetih dalje prinaša vedno več notranjih samogovorov in analize, Merkurjev popoldanski prehod v devico vse to še dodatno okrepi. Po novem bomo manj predelovali odnose, več bo pozornosti na analizi vsega, kar se je in se dogaja okrog nas.

Sobota, 24. 9. Venerina opozicija z Neptunom bo odpirala hrepenenja po ljubezni, prinašala nestvarnost pri naših željah, nakupih. Ker smo pred mlajem, bo tudi manj energije, volje. Luna v znamenju, ki mu vlada retrogradni Merkur, dodaja zaplete in nas sili k notranjemu predelovanju. Zvečer smo lahko tudi bolj nemirni.

Nedelja, 25. 9. Dopoldanske ure nam bodo dale priložnost, da se pogovorimo. Prijaznost bo odpirala vrata skrivnosti. Še vedno bo veliko hrepenenje po ljubezni. Prehod Lune v tehtnico te hrepeneče energije ne bo zmanjšal, ampak podaljšal v naslednje dni. Ker bo mlaj šele pozno zvečer, bomo tudi v nedeljo utrujeni. Nujno je počivati, piti več vode in si dovoliti dan z manj skrbi.