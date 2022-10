Teden z Luno: delo bo zdravilo

Ponedeljek, 3. 10. Luna v kozorogu nam bo pomagala, da bo nekoliko manj splošne zmede, ki je drugače še vedno v zraku. Predvsem je pomembno, da načrtujemo dan, se posvetimo delu, ker bomo tako najbolje izkoristili vpliv. V primeru brezdelja pa se nas lahko dotakne več strahov, potlačenosti in malodušja. Delo bo zdravilo.

Torek, 4. 10. Dopoldan bo Luna potovala v prazno, tako ne bo ravno veliko zunanjih spodbud za akcijo in delo. Toda njeno potovanje po kozorogu obljublja, da če se organiziramo, bomo kljub vsemu lahko marsikaj opravili. Popoldan bo Luna še v vodnarju in v harmoniji z Jupitrom, tako bomo bolj družabni, življenje se bo nekoliko hitreje zavrtelo in odvijalo. Več bo telefonskih klicev, več interakcije na družabnih omrežjih.

Sreda, 5. 10. Dopoldne smo še lahko zbrani in odprti, toda pozneje se bodo začeli pritiski na nas. Zadnje tedne opazujem, da so dnevi, ko se Luna povezuje s kvadratom Urana in Saturna, zelo naporni. Družbeno prihajajo k nam težje novice in zdi se, kot da je več pritiska. V pozitivnem smislu pa lahko opustimo kaj starega za vedno in se odpremo novim možnostim.

Četrtek, 6. 10. Luna bo v praznem teku skoraj do treh popoldan, tako bomo precej razpeti na vse konce, težje se bomo zbrali in za nas bo preveč informacij in mentalnih vtisov, ki nas bodo vznemirjali. Prehod Lune v ribe lahko nekoliko skisa vreme, a nas pomiri. Merkurjevo bližanje trigonu s Plutonom naznanja, da bomo imeli globoke uvide v ozadje, take, ki lahko prinesejo tudi transformacijo.

Petek, 7. 10. Luna v ribah obljublja miren dan. Bo pa več čustev in bomo nekoliko bolj občutljivi. Sončeva opozicija s Kironom lahko marsikoga spodbudi, da predeluje rane, vezane na očeta, moč in lastno vrednost. Dovolimo si bolečino, bodimo prisotni v njej, iz nje se bomo rodili pristnejši, bolj samosvoji.

Sobota, 8. 10. Luna bo v ribah skoraj do šestih zvečer, tako da zna biti dan s tem precej pasiven. Lahko smo kar malo zmedeni. Pijmo več, prisluhnimo intuiciji, če le zmoremo, ustvarjajmo. Vstop Lune v ovna prinaša bolj dinamičen in vznemirljiv večer. Ker smo pred polno luno, nas čustva lahko mečejo iz ravnotežja, stvari bomo doživljali in občutili mnogo bolj dramatično, kot v resnici so.

Nedelja, 9. 10. Dan polne lune prinaša napeto energijo. Zaradi Lune v ovnu, ki raste in ima opozicije, lahko predvidevamo, da bomo hoteli uveljaviti svoj prav ne glede na druge. Več bo drobnih napetosti, koleričnega naboja, in če si želimo bolj mirno izživeti dan, bi bilo koristno, da telovadimo ali se kako drugače fizično izčrpamo.