Teden z Luno: četrtek bo naporen

Ponedeljek, 25. 1. Luna v dvojčkih in njen dispozitor v vodnarju bosta spodbujala več druženja, komunikacije, razmišljanja, potrebo povedati, o čem razmišljamo. Zjutraj bo misli lažje artikulirati in so možni dogovori, nato bo potovala v prazno, in s tem bo veliko praznih besed. Sončev sekstil s Kironom bo pomagal ozdraviti rano samozavesti in prinašal zdravstvene izboljšave.



Torek, 26. 1. Dva dneva pred ščipom nas lahko že gunca. Na srečo je Luna v raku dokaj mirna in bomo zmogli ohranjati potrpljenje, kljub očitnim resnim težavam v našem svetu. Kvadrat Sonca in Urana je znak upornosti avtoriteti in poveča potrebo po svobodi. Neptunov kvadrat na Lunina vozla pa zmedo, kaos in ranljivost množice. Toda če se usmerimo na družino, znamo iti skozi dan dokaj mirno.



Sreda, 27. 1. Dan pred ščipom bo še miren, nato bo izpostavljena problematika, vezana na otroke, finance, v zasebnem življenju na ljubezen, ki nas lahko prizadene. Če z energijo Lune v raku iščemo varnost v zasebnem življenju, je več verjetnosti, da si bomo znali narediti prijeten dan. Toda čutili bomo, da prihajajo naporni dnevi.



Četrtek, 28. 1. Naporen dan. Luna v levu nas bo osvobodila ranljivosti raka, a hkrati v nas prebudila moč, trmo, samosvojost. Ker ima Luna naporne aspekte in je tudi polna, lahko pričakujemo, da nas bo iz strahu nosilo v upor, pretiravanje, jezo. Vse skupaj bo lahko vzbudila težka zgodba, vezana na otroke. Toda v vsakem primeru bo v teh dneh manj miru in se bomo morali potruditi, da ne naredimo s svojim nemirom in napadalnostjo večje napake.



Petek, 29. 1. Luna bo še vedno v levu, a v prijetnejših aspektih, njen vladar pa v konjunkciji z Jupitrom, kar lahko prinaša uspeh. Lahko je boj obrodil sadove ali so kako drugače prišle k nam spodbudne novice. Prinaša najmanj pomiritev napetosti, ki nas je držala kar nekaj dni. Stacionarni Merkur nas bo zmedel, lahko pa tudi malo umiril.



Sobota, 30. 1. Zaradi Lune v devici si bomo želeli red, tako v glavah kot v domovih in pisarnah, toda Merkurjeva stacionarnost in njegov obrat retrogradno nam bosta prekrižala namere. Ogromno razmišljanja prinaša zmedo. Marsikdo bo moral izpreči, si vzeti čas zase.



Nedelja, 31. 1. Še en dan z Luno v devici ob retrogradnem Merkurju ne kaže izboljšanja počutja. Najprej bo še več zmede, saj bo Luna tvorila križ s T-kvadratom Neptun na Lunine vozle, kar prinaša zmedo, negotovost, ranljivost. Poiščimo notranji mir ter negujmo svoje ljubljenčke, to je za devico najboljše zdravilo.

