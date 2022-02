Teden z Luno: četrtek bo napored

Ponedeljek, 28. 2. Luna v vodnarju nas bo naredila nemirne, a odprte in komunikativne. Smo pred mlajem, energije bo manj, modro jo je uporabiti za načrtovanje novih začetkov. Marsova harmonična vez z Luninima vozloma nakazuje, da se bomo povezovali v skupni akciji ali borbi. Danes se bo dalo pomiriti napetosti, če si vzamemo čas in poskušamo urediti odnose.

Torek, 1. 3. Dan pred mlajem, Luna bo v praznem teku na koncu vodnarja. Treba bo spustiti, kar moramo, in narediti prostor za novo, ki prihaja z mlajem. Veliko bo zamisli, a čas ni še zrel za pomembne korake. Lahko načrtujemo, na nov začetek pa bo treba počakati. Ker je Lunin dispozitor v sekstilu s Soncem, bo dan svetel, sončen, če ne vreme, pa vsaj kot občutenje.

Sreda, 2. 3. Mlaj se bo dovršil šele ob pol sedmih zvečer, tako še ni čas za nove začetke, pomembne premike. Jih bomo pa vedno bolj čutili. Luna v ribah nas bo pomirila, naredila bolj sprejemajoče. Sekstil Sonca in Urana lahko nekaj razjasni. Konjunkcija Merkurja in Saturna obljublja težje misli in novice. Spustimo nadzor, strahove in se odprimo mlaju, ki prinaša energijo razvoja.

Četrtek, 3. 3. Naporen dan. Venera in Mars bosta prišla v konjunkcijo s Plutonom. Močne strasti, obsesije, posesivnosti nas bodo nosili v destruktivno odzivanje. Odnosi bodo na preizkušnji. Ker gre za zadnjo Venerino konjunkcijo s Plutonom, se prečiščevanje odnosov ali materialnih problemov, ki so se začeli decembra lani, zaključuje, a strastno in z dramo. Na srečo je Luna v ribah in bomo bolj spravljivi. Če se potrudimo, lahko energijo izkoristimo za kaj dobrega, kreativnega, duhovno preobrazbo.

Petek, 4. 3. Lunin prehod v ovna prinaša več energije, več volje, da stvari naredimo na svoj način. Bolj lahko slišimo svoje potrebe in sledimo svoji poti, si izborimo, kar je naše. Ker je njen dispozitor v konjunkciji z Venero, bo veliko partnerskih trenj in usklajevanja, ker je na zadnji stopinji, tudi uvidov, a malo moči kaj spremeniti.

Sobota, 5. 3. Sobota prinaša nov optimizem, upanje, pozitivno naravnanost. Še vedno sta dva planeta na zadnjih stopinjah, tako da konstruktivni ne bomo. Je pa prav, da odmislimo vse odgovornosti, se posvetimo športu, naravi, se navibriramo na pozitivno.

Nedelja, 6. 3. Jutro bo naporno. Možne so novice, ki nas bodo pretresle, vznemirile. Več bo drame, strasti, nemira. V odnosih nam bo škodila trma, potreba po drami, težko bomo nadzorovali želje, hoteli agresivno priti do ciljev. Veliko bo besed in misli, a se ne bomo res slišali, samo veliko govorili. Najdimo mir v samoti, naravi, tišini.