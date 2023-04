Teden z Luno: Če se le da, na ta dan ne rinite na cesto, med ljudi

Ponedeljek, 17. 4.

Še zadnji dan Lune v ribah nakazuje sproščen dan, ko nas bo življenje samo peljalo. Lahko bomo tudi bolj zaspani in pasivni ter se ne bomo ravno zaganjali v delo in življenje. Zjutraj so mogoče zanimive ideje, čez dan bo želja po odklopu, počitku naraščala.

Torek, 18. 4.

Smo pred mlajem, ki je tudi sončev mrk, a kljub Luni v ovnu ne bomo ravno energični. Lahko nas ta Luna dela nemirne, jezljive, frustrirane z nemočjo. Osredotočimo se na to, kar je treba spustiti, kaj mora iti, in ne pričakujmo preveč od prihajajočih dni. Popoldne bomo lažje ustvarjali harmonijo in si privoščili kaj prijetnega.

Sreda, 19. 4.

Smo tik pred mlajem, hkrati je Merkur že zelo počasen, tako se bo zdelo, da se nič ne zavrti prav in se stvari ne obrnejo tako, kot bi si mi želeli. Zaradi Lune v ovnu bomo težje spustili pričakovanja in se nehali boriti, vendar je res popolnoma nesmiselno kar koli izsiljevati. Dvignimo roke in se prepustimo. Življenje se bo odvijalo po svoje, če tega ne bomo znali sprejeti, bomo naporni, napeti, nemirni.

Četrtek, 20. 4.

Mrk bo že zjutraj, a kljub temu dan ne bo enostaven. Ne le izčrpanost zaradi mlaja, hkrati imamo še kvadrat Sonca in Plutona, ki prinaša zahtevnejšo energijo, s katero se ne bo lahko soočati. Nekaterim ta energija lahko prinaša občutek večvrednosti in potrebo pritiskati na nekoga, drugi se bomo ujeli v pritisk kake temne in zahtevne osebe. Manj bo vere, svetlobe, optimizma.

Petek, 21. 4.

Zapleti zaradi stacionarnega Merkurja bodo dopoldne doživeli vrhunec. Če se le da, ta petek ne rinite na cesto, med ljudi, saj se lahko promet ustavi in je večja verjetnost, da se boste znašli v kaki koloni. Če se bo zdelo, da vas življenje ustavlja in da ne bo mogoče ničesar narediti, se prepustite in ne borite zoper to. Čas je za introspekcijo. Življenje nam kaže stop znak, da bi si lažje našli čas zase, počitek in pogled v preteklo, pogled navznoter.

Sobota 22. 4.

Luna v dvojčkih, ko je Merkur retrograden, je znana kot čas zmede, kaosa, nič se ne obrne po naše. Tak dan znamo delati napake, se zgodijo nepričakovani zapleti in se zdi, da smo kot v zoni somraka. Nikar se ne zaganjajmo v delovanje, če se zdi, da se nič ne bo sestavilo. Čas je za počitek.

Nedelja, 23. 4.

Luna bo v dvojčkih, a se zdi, da bomo vseeno bolj mirni in lažje iskali zabavo in zadovoljstvo. Vsi, ki si boste želeli na pot, se pripravite na večjo verjetnost, da se kje izgubite, da bodo na poti zapleti. Toda z malo potrpežljivosti znajo biti tudi zapleti smešni, zanimivi.