Teden z Luno: čas je za romantiko

Ponedeljek, 13. 2. Vse do štirih popoldne bo to v znaku romantike, hrepenenj, se bo pa dalo s čustvenim nabojem, strastmi tudi ustvarjati. Okrog petih popoldne bo zadnji krajec in z njim nekaj napetosti, nemira. V večernih urah bodo privrela na plan zahtevnejša čustva, med drugim strah in žalost.

Torek, 14. 2. Valentinovo se nakazuje v prijetnih energijah. Luna v znamenju strelca nam bo omogočala optimizem, da se bomo znali nasmejati, drznejši bomo in si upali narediti kaj posebnega. Strelčeva Luna se pozitivno veže na Merkur in Jupiter, tako je to tudi dan za koristne in modre dogovore. Venerino približevanje Neptunu nas bo kljub vznemirjenju strelca opijalo z ljubezenskimi ideali in romantiko.

Sreda, 15. 2. Vznemirjenje in optimizem Lune v strelcu se bo nadaljevalo. Venerina konjunkcija z Neptunom nas bo čarala v ideale in pravljično doživljanje. Zvečer nas lahko ljubezenska hrepenenja odvedejo tudi v kako skrajnost in pretiravanje. Napijmo se navdiha in ustvarjajmo. Zvečer nas lahko pomirita nežna glasba ali romantičen film.

Četrtek, 16. 2. Energija se bo močno spremenila. Ideali, pravljice in navdih prejšnjih dni bodo poniknili, dvignilo se bo občutje trde realnosti. Možni so občutki manjvrednosti oz. občutek, da ne dosegamo standardov. Pomembno je, da se uravnotežimo, sprejmemo kritiko, premislimo, ali je v njej kaj resnice, potem pa načrtno usmerimo korak v reševanje problemov. Delo, odgovornost, načrti bodo zmagovali.

Petek, 17. 2. Še en dan z Luno v kozorogu. Ta vpliv bomo najbolje izkoristili za resno, osredotočeno delo in urejanje, izpolnjevanje načrtov. Luna ima predvsem prijetne aspekte s transaturnovci, tako bomo imeli tudi zanimive ideje, še najbolj zjutraj. Zvečer se nas lahko dotakne navdih.

Sobota 18. 2. Jutranji prehod Lune v vodnarja prinaša vznemirljivo soboto. Več se bomo želeli pogovarjati, več bo potrebe tudi po razumevanju in širjenju spoznanj. Sonce bo večji del na zadnji stopinji, tako bomo kljub družabnosti in radovednosti na nižji energijski ravni.

Nedelja, 19. 2. Sonce v ribah obljublja čase, ko bomo cilje dosegali z intuicijo, sočutjem, ideali, Venera na zadnji stopinji rib pa čarno energijo predaje v ljubezni, preden dokončno ne postane bojevnica. Na koncu rib se harmonično poveže s Plutonom ter govori o globinah in strasti romantične predaje v dvoje. Luna v vodnarju nas bo rinila v intelektualno delovanje z branjem, gledanjem dokumentarcev, povezovanjem z drugimi.