Teden z Luno: Čas je za pomoč drugim

Ponedeljek, 3. 4. Lunino potovanje po devici bo spodbudilo našo potrebo po redu in pomoči drugim. Hkrati pa nas, ker je vladar čisto na koncu znamenja, odvedlo v notranjo analizo čustvenega sveta. Merkurjevo približevanje kvadratu s Plutonom v vodnarju prinaša na družbeni ravni več pritiskov in informacij o potresih, spremembah, ki nas lahko pretresejo, tako v večernih urah ne bomo čutili Merkurjevega prehoda v bika kot pomiritev, ampak dodatni stres.

Torek, 4. 4. Zjutraj bo energija spodbudna. Prijazni bomo drug do drugega, pripravljeni koristiti, pomagati. V popoldanskih urah smo lahko preobčutljivi ali preveč sočutni, kar nas naredi manj stabilne in trdne v svoji energiji. Da bi dan izkoristili najbolje, je koristno oditi v naravo, na sprehod, še bolje na vrt, se ukvarjati z rožami.

Sreda, 5. 4. Smo dan pred polno luno, energija se bo stopnjevala, več bo napetosti, bolj čustveno bomo reagirali na zunanje dogodke. V Sloveniji bo prišlo nekaj na dan, kaka rana pomembne osebe, tako se bo treba umiriti in okrepiti sposobnost dialoga, da bi lahko našli ponovno ravnotežje in skupno smer gibanja. Na zasebni ravni bo nekaj jeze dopoldne, a tudi veliko premišljenosti in treznosti. Vreme nam lahko ponagaja, v sredo ali četrtek je možnost toče, sodre …

Četrtek, 6. 4. Ker se polna luna dovrši zjutraj, bomo počasi umirjali napetost in se ponovno vedli manj čustveno in dramatično. Do treh popoldne je možen še povečan tek in bolj dramatični odzivi, nato se umirimo in se vedno bolj trudimo iskati harmonijo in razumevanje.

Petek, 7. 4. Luna v škorpijonu nas bo potegnila v čustvene globine. Strastni in intenzivni si bomo želeli bližine ljubljene osebe. Venerin sekstil z Neptunom spodbuja čarnost in romantiko, hkrati kliče k ustvarjanju. Strastna energija škorpijona se lepo veže na čarno energijo Venere in nas spodbuja, da izrazimo svojo dušo na pristen in intenziven način.

Sobota 8. 4. Merkurjev sekstil z Marsom nas bo naredil delavne, odločne, iznajdljive, praktične. Dal nam bo več življenjske energije in v kombinaciji z Luno v škorpijonu prinašal možnost, da povemo stvari, ki smo jih dolgo skrivali, ki so nas bremenile. Paralela Sonca in Jupitra kljub globinam škorpijona obljublja veliko optimizma.

Nedelja, 9. 4. Zjutraj in dopoldne bomo strastni in romantični, skriti v svoje globine. Lahko tudi precej pasivni kljub praznikom in druženju. Od treh popoldne bo čutiti energijo strelca, aktivnosti, optimizma, odprtosti in želje po doživetjih. Nikar ne ostajajmo doma.