Teden z Luno: Čakajo nas konkretno zanimive priložnosti

Ponedeljek, 27. 2. Zjutraj se dovrši prvi krajec z Uranom na kotu in Venero, vezano na Luno, tako se zdi, da se lahko zgodi še kaka napetost, ki prinese spodbudne spremembe in nas finančno potisne na področje, ki bo za nas bolj spodbudno. Luna v dvojčkih spodbuja druženje, komunikacijo, intelektualno delo, iznajdljivost in spremenljivost, prilagodljivost. Njeni spodbudni aspekti prinašajo dan, poln veselja, optimizma, konkretno zanimivih priložnosti.

Torek, 28. 2. Luna v dvojčkih prinaša razigran dan, poln nepričakovanih pogovorov, zapletov, tudi idej. Zgodaj zjutraj bo nekaj več napetosti, nemira. V popoldanskih urah bo nekaj zmede, zvečer pa se nam lahko marsikaj razjasni. To je idealen čas za pogovore, usklajevanje, tudi za pisanje in učenje. Imeli bomo boljša spomin in logiko.

Sreda, 1. 3. Sreda bo idealen čas, da se posvetimo lepšanju doma, skrbi za najbližje, se povežemo z družino, otroki, živalmi. Treba si bo vzeti čas tako za lastna kot čustva tistih, ki nas obkrožajo. Na srečo bomo potrpežljivi in ljubeči in bo lažje živeti z več občutka, a tudi več radosti.

Četrtek, 2. 3. Luna v raku bo umirila dogajanje. Imeli bomo boljšo intuicijo, bolje razumeli svoja čustva in delovali skladno z njimi, odprl se nam bo vpogled v čustva drugih. V noči na četrtek in v četrtek zjutraj nas lahko odnašajo hrepenenja po užitku, ljubezni, lahko smo zjutraj tudi zapravljivi, nato se bo v nas rojevala treznost, nekatere lahko pri delovanju ustavlja tudi strah.

Petek, 3. 3. Merkur bo v ribah in naš um bo nekoliko izgubljen. Za nekaj časa se bomo težje zanašali na logiko in spomin, ampak bolj na intuicijo, občutke. Čeprav nas Merkur lahko zmede, po drugi strani omogoča, da se iskreno pogovorimo o tem, kar čutimo. Venerina konjunkcija s Kironom bo marsikomu odprla rane, vezane na lastno vrednost ali ljubezen. Pojdimo pogumno skozi bolečino in dovolimo, da se sprosti, kar se mora, da se lahko odpremo zdravljenju.

Sobota, 4. 3. Luna v levu obljublja radosten vikend. Ne pozabimo, da nismo na svetu samo za to, da bi delali in trpeli, ampak so zabava, veselje in radost izjemno pomemben del našega življenja. Ko prisluhnemo srcu, nas to vodi, s tem so naše izkušnje mnogo bolj pestre in mi bolj pristni v svojem delovanju.

Nedelja, 5. 3. Luna v levu nas še vedno kliče, da smo pristni, otroško odprti in igrivi. Da ne pozabimo na zabavo in kreativnost. Merkurjeva spodbudna vez z luninima vozloma obljublja, da bomo z iskrenostjo tkali globoke, tihe vezi med ljudmi.