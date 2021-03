Teden z Luno: Budila bo strasti, a tudi notranji nemir

Ponedeljek, 1. 3. Zelo prijeten dan nas čaka. Luna je v znamenju tehtnice, dopoldne prinaša uravnoteženo, načrtno in trezno energijo. Pozneje popoldne in v večernih urah pa bomo komunikativni in željni vse povedati, prenesti vse, kar smo spoznali, na ljudi okrog sebe. Lunina aktivacija Merkurjeve harmonije z osjo luninih vozlov pa prinaša tudi družbeno konstruktivne pogovore.



Torek, 2. 3. Luna bo v tehtnici vse do večera, toda brez pomembnih aspektov, tako da znamo biti precej lagodni in počasni. Iščemo lepe trenutke, harmonijo v odnosih, ne pričakujmo pa, da bo veliko narejenega. Merkurjeva harmonija z luninima vozloma vseeno naznanja zanimive pogovore med ljudmi, nova skupna družbena spoznanja in okrepljeno diplomacijo.



Sreda, 3. 3. Intenzivna Luna v znamenju škorpijona bo budila strasti, a tudi notranji nemir. Zjutraj si bomo zaradi trigona z Venero želeli globokih čustvenih vezi, okrepljena bo ustvarjalnost. Od srede dopoldne pa vse do poldneva bo v zraku veliko napetosti in se bo treba miriti. Večer bo lep, znali se bomo povezati in uskladiti medsebojna nasprotja. Zaradi Venerinega sekstila z Uranom bo v zraku več želje po zabavi in ljubezni.



Četrtek, 4. 3. Marsov vstop v znamenje dvojčka bo prekinil dni, ko bomo čisto brez fizične energije, in nam znova prinesel več volje po gibanju, delu, športu. Nov utrip zna biti na trenutke živčen, toda vznemirljiv. Luna v intenzivnem škorpijonu bo tvorila predvsem spodbudne aspekte, tako tičanje v čustvenih globinah za nas ne bo preveč naporno.



Petek, 5. 3. Luna v strelcu nas bo potegnila iz notranjih globin in porinila v akcijo, delovanje, doseganje ciljev. Vse do treh popoldne bo prevladovala učinkovita energija, ki nas bo potiskala, da se učinkovito lotimo svojih nalog in odgovornosti. Pozneje bomo želeli življenje čutiti in doživeti tudi širše, se tako ali drugače podati na potep.



Sobota, 6. 3. Spodbudno jutro s tisoč idejami in zanimivimi pogovori se bo spremenilo v dokaj razpršen dan, ko se bomo težko osredotočili na nekaj, hkrati pa bomo zelo težko pri miru. Vzemimo si čas za vizualiziranje notranjih vizij in postavljanje jasnih ciljev.



Nedelja, 7. 3. Luna v kozorogu nas bo pomirila, upočasnila in nam pokazala, kaj vse je treba narediti. Tako bomo to nedeljo zelo težko brez dela, preprosto morali bomo zavihati rokave in kaj konkretnega narediti. Če ne drugega, je vredno izkoristiti Luno v kozorogu za naporno pot v hribe, ko zoprnemu trudu sledi čudovito darilo, prelep razgled.

