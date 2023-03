Teden z Luno: bodite pozorni na lažnivce

Ponedeljek, 13. 3. Luna v strelcu zjutraj nosi nekaj ovir, pozneje pa nas odpre. Samo po Luni dan ni videti napačen, toda ker se bližamo zelo napornemu krajcu, se lahko zgodi, da boste tisti, ki vse čutite prej, že čutili, da se nekaj pripravlja. Težko bomo nadzorovali svojo energijo, znamo jo razsipavati. Hkrati moramo biti pozorni na manipulante, lažnivce in tatiče.

Torek,14. 3. Dopoldne bo prevladovala spodbudna optimistična energija, tako zelo značilna za Luno v znamenju strelca. Paziti moramo, da nas ta ne naredi naivne in preveč odprte za negativne vplive, ki se pripravljajo. Kasneje v noč se bo napetost stopnjevala. Noč na sredo bi lahko bila zelo naporna, prinese lahko težke sanje. A tudi pomembne, ki nam bodo dale pomemben uvid.

Sreda, 15. 3. Krajec govori o lažeh, razočaranjih, manipulacijah. Pazimo nase v teh dneh. Ob enih popoldne Luna preide v znamenje kozoroga, kar bo tokrat skoraj prijetno, saj bomo spet dobili več občutka trdnosti in varnosti in se bomo s to energijo sposobni ponovno vreči v življenje in kaj konkretnega narediti.

Četrtek, 16. 3. Četrtek je videti zelo naporen. Po eni strani bo odprta intuicija in na dušni ravni se bo marsikaj pokazalo. Tako Sonce kot Merkur se povežeta z Neptunom v ribah. Toda sočasno imamo dva kvadrata, eden je kvadrat Sonca in Marsa, ki prinaša tekmovalnost, jezo, nestrpnost, drugi kvadrat Venere in Plutona, ki nosi pohlep, posesivnost in v odnose tudi destruktivnost. Umor iz strasti je ena od možnih oblik tega kvadrata. Pazimo nase, umikajmo se negativnim ljudem in ostanimo v centru.

Petek, 17. 3. Venerin vstop v bika bo prinesel več miru in razumevanja. Pomiril nas bo, ozemljil in privedel do tega, da bomo naredili, kar je treba, in ne tistega, kar bi si želeli, saj bo njen prvi aspekt sekstil s Saturnom. Sploh v dopoldanskih urah imamo lahko občutek čiste jasnosti, pride pomembno in modro spoznanje, ki nas bo vodilo še dolgo. Popoldne lahko Lunin prehod v vodnarja prinese ponovno več potrebe po druženju.

Sobota, 18. 3. V soboto bo Merkur na koncu rib, zato ne pričakujmo preveč od svojega razuma, nič ne bo narobe, če bolj počivamo. Bo pa to prineslo močno intuicijo. Luna v vodnarju nas bo kljub manjši intelektualni ostrini klicala k druženju, povezovanju.

Nedelja, 19. 3. Merkurjev premik v ovna nam bo spet prinesel več intelektualne ostrine in nas potisnil v delovanje. Dopoldne bodo naše misli hitre, tekoče, ne bomo imeli prav veliko miru, potrebovali bomo komunikacijo, gibanje, druženje. Od 16. ure bomo sprva malo zaskrbljeni, pozneje pa se sprostimo in bomo lažje plavali s tokom.