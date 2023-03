Teden z Luno

Ponedeljek, 6. 3. Smo dan pred polno luno, tako bo v zraku nekoliko več napetosti, lunca nas lahko gunca. Luna v devici nas bo klicala k delu, redu, analizi, nas naredila sem ter tja tudi preveč uslužne. Sončev trigon na Uran prinaša jasnost misli, dober občutek smeri gibanja, da bi prišli do svojih ciljev, originalnost, samosvojost, moč in ciljno naravnanost.

Torek, 7. 3. Polna luna in prehod Saturna v ribi se dogodita v zgodnjih popoldanskih urah. Družbeno se bo zgodilo nekaj, kar nas bo pretreslo, pokazalo novo smer delovanja, lahko bomo samo osebno čutili več napetosti in notranji premik. Glede na pozicije planetov bi rekla, da bo neki zunanji dogodek potresel naš občutek stabilnosti in varnosti, nas zbudil in pokazal nekaj novega, na kar še pomislili nismo.

Sreda, 8. 3. Do četrte ure popoldan bomo delavni, pridni, poskušali bomo ustvarjati red, nato se energija spremeni in nas bo bolj nosilo k druženju, harmoniji, povezovanju. Nikar ne pozabimo na to, koliko vere, moči in poguma je bilo treba, da bi družba žensko sprejemala kot človeka, neodvisno in svobodno inteligentno bitje.

Četrtek, 9. 3. Luna je v tehtnici, Venera se približuje sekstilu z Marsom, tako nas bo grela strast, želja po dvojini, igrivi ples, ki ga plešemo med nasprotji, ki ima v sebi tudi veliko ustvarjalno moč. Malo lahko tudi pretiravamo in nas dobro, ugodje, obilje odnesejo iz ravnotežja, a samo malo in brez hujših posledic.

Petek, 10. 3. Dopoldan bo še veliko vznemirljive energije, strasti, ustvarjalnosti. Nato bo prevladovala bolj postana energija in se nam ne bo prav veliko dalo. Tako da za delo izkoristimo dopoldan, popoldanske in večerne ure pa porabimo za druženje, obisk prireditev. Vsekakor bo Luna v tehtnici vesela vsake priložnosti, da se lahko uredi in zabava.

Sobota 11. 3. Luna v strastnem škorpijonu in sekstil Venere in Marsa nam sporočata, da bo sobota še vedno v energiji ustvarjanja, strasti, ljubezni. Hkrati bo Merkurjev sekstil z Uranom spodbudil razum in nas intelektualno odprl, prinesel iz našega nezavednega zanimive uvide, ideje, prebliske. Zapisujmo si, kar prihaja iz nas.

Nedelja, 12. 3. Jupitrova konjunkcija s Kironom lahko deluje na družbeni ravni kot velika rana poguma, drznosti, prodornosti. Lahko izvemo o pravnih postopkih, vezanih na zdravstvo, ali o ranah, vezanih na pravico, visoko izobraževanje, pravo. Luna v škorpijonu ima predvsem prijetne aspekte, tako nas njena globina ne bo motila, ampak nas bo tičanje v svoji notranjosti pomirilo, spočilo in pripravilo na nove izzive, ki prihajajo z novim tednom.