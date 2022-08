Teden z Luno

Ponedeljek, 8. 8. Zjutraj bo več produktivnosti, popoldan pa bomo iskali odklop oziroma bomo manj skoncentrirani in učinkoviti. V večerne ure prehod Lune v znamenje kozoroga prinese umiritev, streznitev in spet več učinkovite praktične energije. Ljubosumje in posesivnost, destruktivne misli in želje nam bodo jemali mir.

Torek, 9. 8. Luna v kozorogu kliče k delu, organizaciji, želi od nas, da naredimo načrt. Jutranje ure bodo intelektualno spodbudne. Sledimo razumu in poznanemu, dopoldan se pazimo pretiravanja. Še vedno bomo nekoliko nemirni v ljubezni ali v finančnem pogledu brez prave mere. Poiščimo ravnotežje.

Sreda, 10. 8. Zjutraj in dopoldan bomo zelo učinkoviti, delavni in res lahko zelo veliko naredimo. Danes ne stavimo samo na načrt, ampak tudi na lastno očarljivost, prikupnost, sposobnost prodreti s svojimi idejami s svojo čarobnostjo. Popoldan in proti večeru nam lahko ponagajajo čustva in želje. Malo pa nas bo metala iz ravnovesja tudi luna.

Četrtek, 11. 8. Luna v vodnarju prinaša veliko nemira, upora, nepričakovanih sprememb, šokov, tudi vodij, avtoritet, ki brezkompromisno vsiljujejo svoje ideje. Dopoldan bomo kljub temu povezovali in optimistični. Bližina polne lune nam tudi daje vedeti, da bomo težje spali, da se bodo rojevale skrbi, vezane na finančno področje. Zvečer bo več želje po ljubezni in odklopu.

Petek, 12. 8. Polna luna bo zgodaj zjutraj, nekaj nemira in jeze bo vztrajalo nekje do enih popoldan. Pozneje se bomo že umirjali in stabilizirali. Luna na koncu vodnarja kliče po druženju in povezovanju. Bomo pa s to energijo manj učinkoviti. Večerni prehod Lune v znamenje rib nas bo sprostil in prinesel mirnejšo noč in boljše spanje.

Sobota, 13. 8. Zaradi Lune v znamenju rib bomo delovali bolj mirno. Potrebovali bomo malo več tišine ali zvoke harmonične glasbe. V teh dneh je treba več piti. Idealno bi bilo, da bi bili nekje ob morju. V večernih urah se razum in čustva lahko kregajo v nas, kar prinese razdvojenost. Pustimo, naj se zgodi, kar se bo, dovolimo življenju, da teče po svoje.

Nedelja, 14. 8. Luna v znamenju rib obljublja še en miren dan. Toda njena aktivacija Marsovega trigona na Pluton prinaša tudi strasti, voljo, borbenost, še najbolj v popoldanskih urah. Sončeva opozicija s Saturnom nam vzame veselje in optimizem ter okrepi dvome o lastnih sposobnostih ali občutek, da smo spregledani.