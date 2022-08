Teden z Luno: čutili bomo upanje in vero, da se marsikaj da

Ponedeljek, 1. 8. Luna v devici nas spodbuja k redu in delu. Toda njen dispozitor začenja jod z Neptunom in Plutonom, tako da nas lahko nekaj korenito premakne, spodnese, se obrne, velikokrat pa tak jod nosi tudi vremenske zaplete. Napetost bo v večerne ure naraščala. Pazimo se hitrih jeznih odzivov, potrebna je previdnost na cesti in pri delu z ostrimi in eksplozivnimi predmeti.

Torek, 2. 8. Luna v tehtnici in lepi aspekti Venere obljubljajo, da kljub napetostim minulih dni na neki način drug drugemu pomagamo in se podpiramo, smo povezani. Dan je primeren za mirovne sporazume. Vsekakor bomo v veliki napetosti znali najti skupni jezik. Dan in večer bosta namenjena ljubezni, ustvarjanju, plesu, užitku. Več verjetnosti za nove ljubezni.

Sreda, 3. 8. Merkur na koncu znamenja nosi nekaj zmede pa tudi veliko intuicije. Luna v tehtnici nas bo naredila pasivne, hrepeneče po odnosih. Vendar bo navdušujoča povezanost z ljubljeno osebo izgubila nekaj svoje čarnosti. Sploh v večernih urah se bo oglasil razum in bomo vse videli bolj stvarno.

Četrtek, 4. 8. Merkurjev prestop v devico je dobro znamenje, da bomo nekaj tednov imeli boljši spomin, bolje analizirali situacijo in se s tem tudi bolje odločali. Luna bo v praznem teku skoraj do druge popoldan, tako da bomo precej pasivni, manj učinkoviti. Pozneje Lunin prehod v škorpijona prinese nekaj več volje, poriv v akcijo.

Petek, 5. 8. Luna v škorpijonu, njen dispozitor pa se približuje kvadratu s Saturnom, tako je več verjetnosti, da se vreme ohladi, predvsem pa da se počutimo oteženi in se v nas prebudijo nekoliko bolj naporna čustva. Težka energija se bo proti večeru stopnjevala, največ pritiska in napetosti bo v poznih nočnih urah.

Sobota, 6. 8. Naporna noč bo za nami, jutro prinese nekaj upanja v boljše čase. Spet bomo bolj čutili svoje srce, si želeli globokih odnosov, povezovanja, budila se bo naša kreativnost. Večerni prehod Lune v strelca nas bo še nekoliko bolj razbremenil teže in pritiskov, nas povlekel iz podzemlja in porinil v akcijo.

Nedelja, 7. 8. Jutro bo prijetno. Čutili bomo upanje, optimizem, vero, da se marsikaj da. Na srčni ravni bo nekaj upanja, toda ne oklepajmo se ga preveč, ker se zna spremeniti v svoje nasprotje. Uporabimo trigon Venere in Neptuna za ustvarjanje, za občutenje radosti, blaženosti.