teden z Luno

Ponedeljek, 20. 6. Luna v nežnih ribah obljublja miren dan. Jutro bo bolj živahno, nato vedno bolj umirjeno, zvečer bomo iskali odklop. Če ne gremo prekmalu spat, bo noč budila strasti in priložnost sladke bližine. Merkurjev sekstil z Jupitrom obljublja, da nam bo razum deloval dobro, da se bomo znali pogovoriti, dogovoriti. Možni so intelektualni uspehi. Optimistični bomo, več bo navdiha.

Torek, 21. 6. Luna v ovnu bo pospešila utrip. Čez dan bo več energije, podjetnosti in drznosti. Večerne ure so kot nalašč, da nekoga navdušite s svojo idejo ali lansirate nov izdelek. Dopoldne je lahko vseeno manj energije, ker bo Sonce na koncu znamenja. Njegov prehod v raka, poletni solsticij, je nakazan z zanimivimi energijami in obljublja čas za družino, počitek, čustveno bližino. Venerin trigon na Pluton prinaša priložnosti za zaslužek, hkrati pa obuja strasti.

Sreda, 22. 6. Luna v ovnu se bo približevala Marsu, tako bo več prodorne, inovativne energije. Prav je, da začutimo, kaj potrebujemo, kaj je za nas pomembno, da se damo na prvo mesto. Ob tem pazimo, da ne rinemo premočno čez meje drugih. Najboljša preventiva, da ne bi bili preveč sitni, je športna aktivnost ali fizično delo. Venera na koncu znamenja nas bo delala romantične, več bo ljubezenskih dram.

Četrtek, 23. 6.Veselimo se prehoda Venere v dvojčka, saj nam bo za nekaj tednov dovolila, da se igramo, smo mladi, zabavni in radostni. Dopoldne lahko kdo doživi več napetosti zaradi Lune v koleričnem ovnu. Toda kmalu se energija obrne. Luna v biku nas bo pomirila, njen sekstil na Sonce bo prinesel lepe odnose, dobro razumevanje ter smiselne dogovore.

Petek, 24. 6. Luna v biku brez aspektov prinaša prijeten, lahkoten, umirjen dan, namenjen dobrim nakupom, finančnim dogovorom. Ko bomo počasi in mirno opravili svoje odgovornosti, pa le najdimo kak prost trenutek tudi za prijetno glasbo, dobro hrano in pijačo ali kako drugače pocrkljajmo svoje čute in užijmo dan.

Sobota, 25. 6. Še en dan z Luno v biku. Marsikdo bo mir razumel kot dolgčas, modro je izkoristiti energije, da kaj polepšamo, umirimo določene odnose, premislimo finance. Počasi se daleč pride, če sledimo svojemu notranjemu ritmu in smo natančni, rutinski, se naslanjamo na že znano.

Nedelja, 26. 6. Luna v dvojčkih bo pospešila ritem. Spet bomo bolj družabni, komunikativni, želeli potovati, moralo se nam bo kaj dogajati. Zjutraj bo več romantike, nežnosti, prijaznosti. Priporočam kavico s prijateljicami. Tudi popoldanske urice bodo prijetne. Z optimistično energijo bomo radovedno odkrivali življenje okrog sebe.