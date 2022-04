Teden z Luno: to nas čaka

Ponedeljek, 18. 4. Ogromno aspektov bo danes. Večina nosi vznemirjenje, družabno in komunikativno energijo, ljubezenske iskre, en pa kaže manipulacijo, težo in pritiske. Luna bo v škorpijonu, naša doživljanja bolj intenzivna. Največ pritiska bo popoldne, zvečer pa se energija sprosti in bo bolj delala intuicija.

Torek, 19. 4. Luna v strelcu nas bo porinila v akcijo, njen kvadrat na Mars prinaša še dodatno dinamično jutro. Sonce na koncu znamenja nekaterim nosi pomanjkanje energije ali volje, vsem pa jasen znak, da dan ni namenjen pomembnim novim ciljem, ampak zaključevanju v preteklosti začetega.

Sreda, 20. 4. Luna v optimističnem strelcu nas bo navdajala z navdihom. Sonce v biku bo umirilo, ozemljilo energijo in nas usmerjalo v konkretno delo. Na finančnem in poslovnem področju bomo delovali z več občutka. Zvečer bo treba paziti, da nas ne odnese potreba po vznemirjenju in odklopu.

Četrtek, 21. 4. Luna v kozorogu nas bo naredila resnejše, načrtnejše, bolj delavne. Vsekakor je dan modro izkoristiti za načrtovanje, urejanje, delo ali gradnjo. Zemeljska Luna nas bo vabila tudi na vrt, v naravo. V zraku je lahko več melanholije, ne gre drugače, kot da jo sprejmemo.

Petek, 22. 4. Izjemno aktiven, a tudi prijeten dan. Zjutraj bo več zadovoljstva in razumevanja. Čez dan bomo bistri, znali se bomo pogovoriti in dogovoriti, lažje bomo načrtovali. Zvečer se nam ne bo težko umiriti ob dobrem filmu ali nežni glasbi.

Sobota, 23. 4. Luna je prestopila v vodnarja in življenje se bo pospešilo, več bo telefonskih klicev, pogovorov, vznemirjenja. Potrebovali bomo ljudi, druženje. Nikar ne ostajajmo doma, udeležimo se kakega pomembnega dogodka, umetniške prireditve ali samo sledimo množici. Na ta dan je mogoč mirovni dogovor. Sposobni in pripravljeni bomo izraziti svoje mnenje tako, da ne bo nikogar prizadelo.

Nedelja, 24. 4. Luna v družabnem vodnarju nas bo še vedno delala radovedne in nas odpirala druženju. Vendar bo zaradi kvadrata Merkurja in Saturna prišla k nam tudi kaka bolj skrb vzbujajoča novica. To bo za Slovence pomemben dan, če gledamo z logike volitev, kvadrat lahko pomeni, da bo zavlačevanje, preden izvemo rezultate, ali da bo težko odločiti, kdo je močnejši, tesen izid dveh podobno močnih strank.