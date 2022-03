Teden z Luno: V odnosih bo več napetosti, ker bomo potrebovali svobodo

Ponedeljek, 14. 3. Po mirnem vikendu se bodo energije zgoščale. Močni čustveni odzivi ustvarjajo dramo in napetost. Čustveno nelagodje lahko vztraja tudi dopoldne, nato se umiri. Več bo energije, bolj jasni bomo, hitreje reševali stvari. Zvečer bo spet več napetosti, trme in upornosti, težje bomo prisluhnili ljudem, njihovim potrebam in željam.

Torek, 15. 3. Luna bo v levu, Sonce harmonično z Luninima vozloma, tako se nam lahko nekaj zjasni, pokaže. Toda naporni aspekti prinašajo bremena in odgovornosti vse do dvanajstih. Nato nas Luna v levu, ki teče v prazno, kliče k zabavi, uživanju, odklopu. Zvečer nas lahko čustva mečejo iz ravnotežja in bo prišla na plan levja potreba po drami, pretiravanju.

Sreda, 16. 3. Smo pred polno luno, možne so močnejše čustvene reakcije. Luna v devici nas bo klicala k delu, redu, natančnosti. Hkrati bomo imeli potrebo vse predelati, premisliti, analizirati. Ker se njen vladar približuje v sekstil z Uranom, bo več idej, zamisli, izvirnosti. Paralela Venere in Saturna lahko nekoliko ohladi odnose.

Četrtek, 17. 3. Noč na četrtek je lahko malo bolj nemirna. Težje bomo spali, a nespečnost lahko rodi veliko zanimivih prebliskov in se nam marsikaj sestavi. Je pa to tudi energija, zaradi katere se bomo želeli povezovati, pogovarjati, izmenjevati ideje. Sredi dneva znamo s čim pretiravati. Nato bomo spet bolj osredotočeni na delo, red, pomirjala nas bo narava.

Petek, 18. 3. Do pol enih popoldan bo Luna v devici, tako bomo redoljubni, kritični, delavni in analitični. A ker gre za dan ščipa, nas čustva lahko mečejo iz ravnotežja. Lahko bo pomembna temna figura dosegla zmago in pritisnila na preostale. Sonce sekstil Pluton sporoča, da lahko najdemo notranjo trdnost in moč, da izpeljemo svoje projekte. Popoldan bomo hrepeneli po dvojini, a bomo do lepih odnosov prišli samo, če se soočamo s svojimi ranami in jih ne projiciramo na druge.

Sobota, 19. 3. Luna v tehtnici in Venera v kvadratu z Uranom nakazujeta, da ne bomo mirni in spravljivi, kot smo navadno z Luno v tem znamenju. Več potrebe bo po vznemirljivih odnosih, zabavi. V odnosih bo več napetosti, ker bomo potrebovali svobodo. Po drugi strani lahko nekaj vznemiri naše srce.

Nedelja, 20. 3. Sonce bo na zadnji stopinji rib do pol petih popoldan, tako smo lahko do takrat utrujeni, nato se življenje vrne v nas in bo vedno več moči. Luna za tem vstopi v škorpijona in čas pasivnosti in miru bo minil. Notranja drama nas bo spodbudila, da se potisnemo v akcijo, nekaj naredimo. Želeli bomo več adrenalinskega vznemirjenja.