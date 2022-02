Teden z Luno

Ponedeljek, 21. 2.

Jutro zna biti mirno, pasivno. Luna preide v škorpijona ob 10.19 in energija se bo poglabljala, več bo strasti, želje pripadati, a tudi dramatične, intenzivne želje in napetosti, če ta ne bo pomirjena. Če strast usmerimo v kreiranje ali delovanje, se bo marsikaj ustvarilo, naredilo. Vse do pol štirih popoldne bo več priložnosti za konstruktivne dogovore.

Torek, 22. 2.

Zjutraj bodo k nam prihajale zanimive novice, spoznanja, prebliski, občutek, da se nečesa osvobajamo. Kljub nemiru bo energija spodbudna, porivala nas bo naprej. Pozneje popoldne bomo imeli kako skrb več. Večerne ure bodo romantične, strastne, nikar ne izgubite priložnosti za bližino. Večerna strast bo budila kreativnost in nas klicala, da nekaj ustvarimo.

Sreda, 23. 2.

Vse do pol enajstih dopoldne bo Luna še vedno v škorpijonu in mi, strastni, globoki, bomo tičali nekje v svojem svetu. Potem nas bo Luna v strelcu povlekla iz globin čustvenega in dvignila v višave optimizma, porinila naprej v kreiranje prihodnosti. Marsov sekstil na Neptun obljublja izjemno kreativno energijo, sposobnost čaranja in ustvarjanja, hkrati pa več možnosti, da nas nekdo osvoji.

Četrtek, 24. 2.

Luna v strelcu nas bo vodila v odprtost, optimizem, navdih, potiskala k akciji. Zjutraj se lahko s pogovorom odprejo in pozdravijo naše rane. Pametno izbirajmo besede, ker bodo na ta način zdravilo za soljudi. Okrog poldneva nas optimizem lahko vodi v nemir in pretiravanje. Večer je videti umirjen. Venerin sekstil na Neptun obljublja kreativnost, romantiko.

Petek, 25. 2.

Noč na petek bo nemirna. Marsikdo se bo prebujal, imel tisoč idej, bo vznemirjen in težje zaspal. Tudi dan z Luno v strelcu v praznem teku lahko prinaša več kolerične energije. Potreba po svobodi in razpršenost lahko zmanjšata našo učinkovitost. Od pol šestih Luna v kozorogu prevzema vajeti in prinaša več premišljenosti, resnosti in načrtnosti.

Sobota, 26. 2.

Najbolje bi bilo zgodaj vstati, narediti načrt, da bo dan res učinkovit. Ves dan bodo spodbudni aspekti Luno v kozorogu naredili ne le učinkovito, temveč bomo z njimi sposobni marsikaj razumeti, slišalo se bo o pozitivnih spremembah, spuščanju, umirjanju, osvobajanju.

Nedelja, 27. 2.

Dopoldne bo več strasti, z njimi tudi več nemira, če naše želje in potrebe ne bodo pomirjene. Strastni in željni del naše narave zna biti bolj obsesiven in v želji po ljubezni lahko postanemo tudi manj prijetni, če ne že sovražni. Pazimo na zdravo ravnotežje. Zvečer se energija spremeni, več bo občutka, da se osvobajamo, odpiramo.