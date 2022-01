teden z Luno

Ponedeljek, 24. 1. Dopoldne smo lahko brez energije, ker bo Mars na zadnji stopinji, nato bo energije več, ciljne naravnanosti tudi. Luna je v tehtnici, zato bomo hrepeneli po razumevanju, harmoniji, lepem in prijetnem življenju. Ker je njena vladarica retrogradna, bomo veliko razmišljali o ljubeznih preteklosti, nosilo nas bo hrepenenje.

Torek, 25. 1. Luna v škorpijonu nas bo potiskala v delovanje. Naše čutenje bo bolj intenzivno, s to energijo se bomo potiskali naprej tako pri delu kot v zasebnem življenju. Volje nam ne bo manjkalo, toda zjutraj bo več tudi stresa, popoldne pa več optimizma. Večerne ure prinašajo nepričakovane preobrate in vznemirjenja, povezana z romantičnimi odnosi.

Sreda, 26. 1. Merkur na 29. stopinji kozoroga budi intuicijo, a nas dela tudi raztresene, krepi paniko in negotovost. Zjutraj bo teh strahov največ. Pozneje popoldne bomo bolj zaupali svojim čustvom in intuiciji, s tem bo več razumevanja in si lahko pridemo blizu. Njegova harmonična vez z Luninima vozloma prinaša možnost, da se sami s seboj pogovorimo in usmerimo v skladu z občutkom. Pogovori z drugimi so lahko bolj kaotični, a kljub vsemu nas bodo povezali.

Četrtek, 27. 1. Zjutraj bomo čustveno bolj ranljivi, a z izjemno intuicijo in razumevanjem. Ob pol devetih zjutraj preide Luna v strelca in ne bo več tako globokih in intenzivnih čustev, bolj odprti bomo za pozitivne vidike življenja in ciljno usmerjeni. Spet bomo bolj zaupali vase.

Petek, 28. 1. Merkur paralela Saturn in Merkur blizu konjunkcije s Plutonom prinašata v naše kraje težke zgodbe, informacije. Obremenjene misli nas bodo hitreje potisnile v strah. Luna v strelcu lahko malo omili ta vpliv. Humor bo najboljše zdravilo, da ne vzamemo preveč zares vsega, kar slišimo.

Sobota, 29. 1. Pritiski na psiho bodo intenzivni. Težke novice, občutek, da nas vleče k dnu, bomo težko odmislili. Pomembno je, da se zavedamo, da gre samo za proces prečiščevanja lastnih strahov, da se učimo zaupati in prepuščati. Od desetih se bomo lažje zbrali in bomo sposobni več narediti. Venera se obrača direktno v bližini trigona z Uranom. Tako na področju financ kot ljubezni nas lahko nekaj pozitivno preseneti.

Nedelja, 30. 1. Noč je lahko vznemirljiva. Čez dan se bo stopnjevala napetost, upornost, želeli bomo stvari narediti na svoj način in ne bomo prenašali avtoritete. Otroci se bodo upirali staršem. Z Luno v kozorogu se moramo spraviti v hribe ali k delu. Lenobe kozorog ne bo prenašal in prinesla nam bo občutek krivde, slabo počutje.