Teden z Luno

Ponedeljek, 25. 10. Luna v dvojčkih prinaša razigran in družaben dan. Čeprav potuje proti koncu znamenja, se aktivno in harmonično povezuje z Jupitrom in Marsom, kar naznanja vse do četrte popoldan dokaj dinamičen, razgiban, pozitiven dan. Pozneje bo Lunino potovanje v praznem teku, kar lahko povzroči malo več raztresenosti, razpršenosti in bo čas bolj primeren za sproščeno druženje kot ciljno usmerjeno delo.

Torek, 26. 10. Luna v raku nas bo pomirila. Bolj kot pogovore bomo potrebovali objeme, tople odnose, v katerih se bomo počutili varno. Če varnosti ne bomo našli v odnosih, jo lahko iščemo v domu, dobri hrani, najbolj nam bo prijala hrana na žlico. Nujno je upočasniti ritem, si vzeti čas za kavo in nameniti najbližjim pozornost. Nosila nas bodo romantična hrepenenja. Poskusimo jim ne dovoliti, da nas odnesejo v skrajnost, ker se potem ne bomo znali veseliti malih življenjskih radosti.

Sreda, 27. 10. Umirjen, počasen, a romantičen dan nas čaka. Imeli bomo več občutka za ljudi, znali sočustvovati, razumeti in priti blizu drugim. Zvečer bo poleg priložnosti za srečo v ljubezni vedno več tudi kreativnosti, prijetnih občutkov in zadovoljstva.

Četrtek, 28. 10. Noč na četrtek in jutro znata biti napornejša, saj se bomo hitreje počutili ranljive, napadene, lahko bo tudi več nemira. Ob enajstih dopoldan Luna prestopi v leva in ne bomo več tako ranljivi in počasni, ampak bomo delovali z več moči, bolj glasno, če ne prav napeto. Zvečer so možne skrbi, ovire, družbeno bolj naporne novice. Kljub vsemu sekstil Venere in Jupitra prinaša priložnosti za zaslužek, ljubezen ali zadovoljstvo.

Petek, 29. 10. Noč na petek bo težka, težje bomo zaspali, telo bo že precej utrujeno, ker je Mars na koncu znamenja, bo več strahov, skrbi, napetosti. Napetost pa se lahko ohranja tudi čez vse dopoldne. Popoldan bo res modro, da se malo odklopimo, si spočijemo, najdemo razlog za veselje.

Sobota, 30. 10. Jutranje ure znajo biti prijetne, z več upanja, veselja, harmonije in ljubezni. Telo bo utrujeno, imeli bomo občutek, da smo nekam ujeti, pritisnjeni, posiljeni. Vreme zna biti hladnejše, občutek obremenjenosti večji. Marsov prehod v škorpijona popoldan lahko nekoliko obrne energijo na bolje.

Nedelja, 31. 10. Luna v devici nas bo ozemljila. Koristno bo iti v naravo. Če nam vreme dopušča, po kostanj. Hitreje se bomo obrnili in na stvari pogledali manj dramatično, bolj pragmatično. Bodimo ponosni na svoj jezik, ampak prav nič ni narobe, tudi če v večerne ure posvetijo grozljivo izrezljane buče.