teden z Luno

Ponedeljek, 11. 10. Jutro prinaša optimistično energijo, s katero se bomo lažje povezovali in se bolje razumeli. Pozneje lahko Luna v strelcu brez aspektov prinaša kolerično nemirno energijo, ki je ne bomo znali konstruktivno usmeriti. In ker je Saturn pri miru, bo lahko več občutka teže in obremenitev. Večerni prehod Lune v znamenje kozoroga nas bo nekoliko umiril, a bo le še dodal občutek teže.



Torek, 12. 10. Luna v kozorogu nas bo spodbujala k resnemu pristopu k življenju, delu, redu in drugim odgovornostim. Počasen Saturn bo še vedno dodajal nekaj bremena. Popoldan bomo imeli nekaj več idej in zamisli, potrudimo se, da si jih zapišemo in trezno premislimo, katera od njih je uresničljiva. Z Luno v kozorogu ne bo težko razmišljati pragmatično.



Sreda, 13. 10. Noč na sredo in zgodnje jutro sta lahko naporna, pozneje pa nam bo vsak trenutek nekoliko lažje. Dobri finančni razmisleki bodo dolgoročno prinesli dobre rezultate. V odnosih bomo znali ceniti varnost in stabilnost. Premišljeni in trezni bomo ves dan. Ker bo Luna v praznem teku, bo bolje usmeriti energijo v rutinsko delo.



Četrtek, 14. 10. Dopoldan bomo kljub vznemirljivi Luni v vodnarju še zelo odgovorni in delavni. V poslovnih odnosih bomo hitreje našli skupni jezik, v zasebnih pa znamo biti bolj resni. V večernih urah bomo veliko razmišljali, marsikaj spoznali, sem ter tja bo veliko misli prinašalo tudi stres in nas utrujalo.



Petek, 15. 10. Petek se nakazuje v zelo svetlih, prijetnih energijah. Dan prinaša več poslovnih priložnosti. Marsikaj se bo hitro rešilo in marsikdo bo imel občutek razvoja in uspeha. Vse do pol treh popoldne nas bodo veselili pozitivne novice, prijetni občutki in splošno zadovoljstvo.



Sobota, 16. 10. Luna v ribah nas bo umirila. Potrebovali bomo počitek, če je vreme dobro, pojdimo proti morju, če nam vreme tega ne dovoli, si privoščimo kopel in zaužijmo več tekočine. Predvsem se bomo umirili in znali sprejeti življenje takšno, kot je. Pod ribjim vplivom bo več ustvarjalnega navdiha, sekstil Merkurja in Venere bo prebudil naše ročne spretnosti in nas spodbudil, da bomo zelo prijazni drug do drugega.



Nedelja, 17. 10. Občutek ujetosti, da nekdo pritiska na nas, da smo ujeti v nekaj težkega, nas to nedeljo lahko potisne v manj prijetno vzdušje nemoči. V večernih urah smo lahko prav leni pred televizijo ali pobegnemo s takšnimi ali drugačnimi odklopi, opiati stran od življenja. Najbolj pozitivno lahko to ribjo energijo izkoristimo za ustvarjanje in meditacijo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: