Teden z Luno: Petkovo jutro bo naporno

Ponedeljek, 13. 9. Luna v strelcu nas bo z navdihom potiskala skozi dan. Ciljno usmerjeni lahko marsikaj uvidimo in naredimo. Skoraj do petih bo vpliv spodbuden za dogovore in pogovore, hkrati bomo prilagodljivi in iznajdljivi. Zvečer se bo energija spreminjala, nosila več kaotičnosti, zmede, lahko napačnih odločitev. Lahko nas zamamijo opijati ali bomo kako drugače bežali iz realnosti. Dobro bi bilo iti zgodaj spat.



Torek, 14. 9. Dopoldne se bosta v opozicijo povezala Sonce in Neptun, to je posebna energija, ki lahko prinaša občutek prevaranosti od pomembne moške figure (oče, mož, šef) ali nas sooča z našo nemočjo, šibkostjo. Nekateri jo bomo lahko izkoristili kot spodbudo za ustvarjanje ali duhovno odprtost. Dopoldne bo več nemira, napetosti, hitreje bomo frustrirani, nemirni. Okrog pol dveh Luna prestopi v kozoroga, nas pomiri, ozemlji, naredi bolj praktične in načrtne. Njena harmonična aplikacija k Veneri prinaša več harmonije. Mars na zadnji stopinji pa nakazuje manj fizične energije.



Sreda, 15. 9. Marsov vstop v tehtnico bo obudil hrepenenja po strasti, ljubezni, saj je z Venero v recepciji. Luna v kozorogu nas še vedno dela resne in premišljene. Vse do pol tretje popoldne tudi iznajdljive, moderne, dojemljive. Zvečer bo veliko misli in idej, toda tudi nemira in se bomo težje razumeli.



Četrtek, 16. 9. Zjutraj bomo našli dodatno energijo v sebi in se potisnili proti ciljem. Potem se bomo potiskali v delo z moraš in treba je, vendar ne bo prave energije. Prehod Lune v vodnarja malo pred pol šesto zvečer nas bo spet poživil. Željni bomo povezovanja, sodelovanja, s pogovori si bomo dajali spodbudo.



Petek, 17. 9. Jutranje ure bodo naporne. Žalost, osamljenost, dvom o sebi, negotovosti, tudi finančne skrbi, občutek ujetosti in nemoči. Nato lahko Luna v vodnarju prinese več nemira, potrebe po komunikaciji, druženju. Zvečer bo nemir glavna energija, čeprav bomo želeli družbo, komunikacijo.



Sobota, 18. 9. Luna dopoldne aktivira trigon Merkurja in Jupitra in prinaša zanimive pogovore, intelektualne prebliske, uvide, pripravljenost učiti se. Luna v vodnarju to radovedno energijo samo še pomnoži. Nato bo v praznem teku, in če misli ne vložimo v knjigo, dokumentarec, bomo mentalno vznemirjeni.



Nedelja, 19. 9. Luna v ribah nas bo pomirila. Zjutraj bomo čustveno močneje reagirali, nato pa bomo mirni in zadovoljni. Potrebovali bomo mir, tišino, hitreje nas bodo začarale romantične zgodbe. Morali bomo tudi več piti, kot naročena je dišeča kopel.

