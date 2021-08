Teden z Luno

Ponedeljek, 16. 8. Luna potuje po optimističnem in navdihujočem znamenju strelca, tako bomo tudi mi stopali v življenje in odnose lahkotnejši, bolj pripravljeni zaupati. Venerin prehod v tehtnico se bo čutil kot priliv harmonije in razumevanja. Manj bomo komplicirali v odnosih, hitreje našli kompromis. Merkurjev kvadrat z osjo luninih vozlov pa v popoldanske in večerne ure prinaša veliko nasprotujočih informacij in nemira.



Torek, 17. 8. Luna v strelcu nas bo z optimizmom gnala v življenje, delo, radosti. Vse bomo želeli zajemati z veliko žlico, pri tem pa znamo pretiravati in se zvečer hitreje ujeti v odvisnost, alkohol. Pozne večerne ure prinašajo bistrino, jasnost, energijo in nova spoznanja.



Sreda, 18. 8. Luna v kozorogu bo ohladila kolerično energijo prejšnjih dni. Prinesla bo resnost, stvaren pogled na situacijo in odnose. V tem melanholičnem vzdušju, usmerjenem na storilnost in delo, lahko spregledamo nekoga, ki potrebuje našo nežnost, prijaznost, objem.



Četrtek, 19. 8. Izjemno učinkovit in dinamičen dan. Logika bo jasna, misel hitra, roke spretne. Najbolje bi bilo zgodaj vstati in si pripraviti načrt dela, da bomo ob koncu dneva več kot zadovoljni, kaj vse zmoremo. S prehitrimi besedami znamo koga prizadeti pa tudi na cesti moramo paziti, da nismo prehitri in premalo pozorni na druge udeležence.



Petek, 20. 8. Veliki cilji in sanje se lahko pokažejo v realnejši obliki. Skoraj do enajstih dopoldne bo Luna v kozorogu v praznem teku, tako izkoristimo še zadnje ure storilne energije in se načrtno lotimo dela. Prehod Lune v vodnarja nas bo odprl, željni bomo druženja, veselja, ljubezni in zabave. Obračanje Urana prinaša nove uvide. Veliko bo idej, nekatere bodo res izjemne in uresničljive.



Sobota, 21. 8. Bližamo se polni luni, tako bo v zraku vse več nemira. Ker je tokratna polna luna vezana še na Jupiter, bomo bolj nagnjeni delati iz muhe slona. Toda v zraku se bo čutilo tudi že potrebo po harmoniji in ljubezni.



Nedelja, 22. 8. Polna luna bo ob dveh popoldne, tako bo do takrat še več napetosti, nemira, pretiravanja, premočnih reakcij. Petnajst pred tretjo popoldne vstopi Luna v ribi in nas nekoliko pomiri, tako bomo lažje sprejemali življenje takšno, kot je, in se mu prepustili. Venera v harmoniji z osjo luninih vozlov pravi, da bo več priložnosti za nove ljubezni, Marsov trigon na Urana pa, da bomo potrebovali vznemirljivo dogajanje, adrenalin. Če ne drugega, imamo tu adrenalinske parke, v katerih lahko začutimo, kako v nas utripa življenje.

