Teden z Luno

Ponedeljek, 19. 7. Luna v škorpijonu budi strasti, intenzivno doživljanje, lahko jo odnese do ljubosumja in premočnih odzivov. Ker se bo s kvadrati vezala na Mars in Venero, bo ta dramatični prizvok samo še bolj razgiban. Merkurjev kvadrat s Kironom naznanja nevarnost, da nas novice ali besede ranijo. Pomembno si je vzeti čas in opazovati tisto, kar je ranjeno.



Torek, 20. 7. Dan bo prijeten. Luna v strelcu nas kliče k avanturam. Potrebovali bomo občutek svobode, nahraniti potrebo po širjenju obzorij. Merkurjev sekstil z Uranom prinaša zanimive pogovore, prebliske, pospeši naše dojemanje ter razum naredi bolj logičen. Zapisujmo si ideje, da jih prehitro ne pozabimo.



Sreda, 21. 7. Še en dan z Luno v strelcu, tako bo še vedno veliko navdiha, do četrte popoldan pa tudi še dovolj volje in energije. Nato bo energije nekoliko manj. Bomo pa še pozno v noč željni vznemirjenja, veselja, odprti za poletne radosti, ljubezen ali dobro družbo.



Četrtek, 22. 7. Dva dneva pred ščipom so lahko naše reakcije kljub Luni v hladnem in načrtnem kozorogu popolnoma neracionalne ali pretirane. Venerin prehod v devico nas bo ozemljil, kar se ljubezni in odnosov tiče. Pokazala se bodo naša pretiravanja v finančnih pričakovanjih in ljubezni. Treba se bo soočiti z realnostjo in reševati pretekle napake. Vse do pol petih bo manj vitalne energije. Sončev prehod v leva pa nas spet obudi iz spanja in postopoma prinese več volje, odločnosti, moči.



Petek, 23. 7. Dan pred ščipom bo naporen. Ker je Luna v kozorogu, lahko, če sledimo načrtu in se osredotočimo na delo, veliko naredimo in bo čustvenih izpadov manj. Zjutraj bomo težje predstavili svoje zamisli. Zdelo se bo, da se ne slišimo prav. Popoldan bo več miru in razumevanja. Zvečer pa bo prevladovalo bolj intenzivno doživljanje.



Sobota, 24. 7. Ker bo polna luna že zgodaj zjutraj, bo dan miren in sproščen. Okrepljena bo sposobnost poetičnega izražanja, lažje bomo sočutni in s pogovori našli bližino in razumevanje. Luna v vodnarju bo spodbujala potrebo po druženju in našo radovednost, željo nekaj novega se naučiti, razumeti. Zvečer nas lahko grabijo skrbi.



Nedelja, 25. 7. Luna v vodnarju ne prinaša več le radovednosti in želje po druženju, ampak več tudi hektičnosti, nemira, nervoze. K nam bodo prihajale temne in zahtevne informacije in pod njihovim vplivom lahko zakrknemo. Poskusimo se ne pustiti zmanipulirati in poglejmo v ozadje. Odkrite skrivnosti ne bodo najprijetnejše, a da jih vidimo, nam bo pomagalo delati koristnejše korake.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: