Teden z Luno

Ponedeljek, 28. 6. Luna v vodnarju v praznem teku prinaša radovednost in vznemirljiv dan, a če se ne bomo želeli le pogovarjati s prijatelji, ampak tudi kaj narediti, bi bilo dobro, da se zavestno osredotočimo na eno stvar hkrati. Marsova harmonija z Luninimi vozli bo spodbujala sodelovanje, imeli bomo več energije in želeli si bomo fizičnih naporov ali intelektualnih izzivov. Zvečer bo več miru in optimizma.



Torek, 29. 6. Zjutraj in dopoldan so možni dobri odnosi, koristni dogovori, prijetna energija. Sredi dneva nas lahko čustva mečejo iz ravnotežja. Luna v počasnih ribah se zvečer harmonično povezuje s hitrim Uranom, tako bomo zabavo iskali v intelektualnem delu ali nas bodo ujele računalniške igrice.



Sreda, 30. 6. Luna v ribah se do pol treh popoldan približuje retrogradnemu Neptunu, tako bomo počasni, hitreje prišli v stik s svojo dušo, v nas se bo rojeval navdih, v konkretnih pogledih pa znamo biti ne le pasivni, ampak tudi zmedeni. Proti večeru bo le nekaj več strasti zavoljo Luninega sekstila k Plutonu in bo marsikdo lahko navdih že začel uresničevati.



Četrtek, 1. 7. Luna v ovnu nas bo zbudila iz zaspanosti in lenobnosti prejšnjih dni. V začetku obljublja veselje in zadovoljstvo, a čez dan bo več napetosti. Neka zamera nas bo grizla, in če ne prej, bo zvečer, ko se bližamo Luninemu krajcu, skočila na plan kot jeza. Če imate srečo, da vas ta vpliv ne bo prizadel, se trudite biti potrpežljivi do tistih, ki jih bo metalo. Odpirale se bodo otroške rane, zato bodo reakcije precej neadekvatne realni sliki.



Petek, 2. 7. Za nekatere bo dan samo energičen in boste imeli veliko energije. Drugi bodo še vedno vznemirjeni in v daljšem procesu predelovanja svojih ran, vezanih na jezo, napadalnost, samozavest. Predlagam previdnost na cesti. Večer prinaša veliko priložnosti za iskrene in učinkovite pogovore.



Sobota, 3. 7. Tudi noč na soboto je lahko napeta, nato nas nemir, jeza, nepotrpežljivost lahko spremljajo, vse dokler Luna ne vstopi v mirnega bika, to je okrog pol treh popoldan. Po tem se bo energija umirila, vse bomo videli malo bolj realno in sledil bo občutek odpiranja, osvobajanja, rojstvo novega upanja.



Nedelja, 4. 7. Noč je kljub Luni v mirnem biku lahko naporna. Velika bo nevarnost nezgod, težje se bomo umirili in spali. Tudi dan ne bo enostaven. Zjutraj znamo biti lenobni in sentimentalni, pozneje se bodo budili strahovi in skrbi, zoprne spremembe, več bo nevarnosti sporov in izpadov. Ob tem bo ranljiv naš ego in lahko doživimo zoprno krizo, vezano na lastno vrednost.

