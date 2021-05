Teden z Luno

Ponedeljek, 17. 5. Zjutraj se še potisnimo k ciljem in se potrudimo, kot se le lahko. Popoldan pa bo čas za ljubezen in zabavo. Na ta pravljični majski ponedeljek lahko spoznamo ljubezen svojega življenja ali samo ugotovimo, kdo nam prinaša največ smeha in dobre volje. Zadihajmo s polnimi pljuči, dovolimo si odklop in popolnoma spontano raziskujmo življenje.



Torek, 18. 5. Izjemno prijetno jutro in dopoldan, veliko smeha, dobre volje bo, pa tudi lepih romantičnih pisemc in sporočil. Dovolimo, da vse to lepo in živo priteka k nam. V večernih urah se lahko budijo strahovi pred izgubo in želja, da bi imeli več. Nasmejmo se jim in pogumno pojdimo skoznje, saj niso tu, da bi ostali.



Sreda, 19. 5. Luna v znamenju leva na dan prvega krajca nosi nekaj drame in pretiravanja. Toda kaj naj, lev je lev, tako v radosti kot v norosti, vedno da vse od sebe. Čez dan bo v zraku še veliko kreativne in srčne energije, toda bolj se bomo bližali večeru, večje bodo čustvene skrajnosti.



Četrtek, 20. 5. Luna v znamenju device nas opozarja, da je treba tudi delati, ne se le veseliti in čebljati. Danes z malo truda lahko celo kaj naredimo. Toda ker je dispozitor Lune počasen in blizu kvadrata z Neptunom, znamo čez nekaj dni odkriti, da ves naš trud in še tako naporno delo nista brez napak, da se je razum nekoliko poigral z nami.



Petek, 21. 5. Dan bo čisto na glavo, tak, ki nima ne repa ne glave. Luna v znamenju device se bo pokazala kot budilec največjih komplikatorjev, tako zelo se bomo zapletali v podrobnosti in nas bodo drugi zmedli in zameglili naše dojemanje, da ne bomo niti vedeli, kdaj bomo naredili kakšno napako – in teh ne bo malo. Lahko odkrijemo laži ali nas dobijo na laži. Velikopotezni cilji današnjega dne se bodo izrazili bolj v besedah kot v realnih dogodkih.



Sobota, 22. 5. Luna v znamenju tehtnice večinoma v pozitivnih aspektih prinaša prijeten, umirjen in prijazen dan. Ljudje bomo pazljivo in prikupno ravnali drug z drugim. Dan je idealen za to, da ga posvetimo ljubljeni osebi. Še je lahko v zraku nekaj zmede in napak, toda kar pogumno pojdimo skoznje. Ko vpliv Merkurja v kvadratu z Neptunom popusti, bomo zmogli vse to tudi popraviti.



Nedelja, 23. 5. Saturn se obrača navidezno nazaj in pritisk stacionarnega Saturna nas lahko prav fizično obremeni, zato si bomo želeli več počitka. Prav nič ni narobe, če si vzamemo dan za odklop, nekaj dobrega pojemo, poiščemo mir v naravi, dovolimo, da nas nahranijo umetnost, film, glasba, ples. Čas je za počitek.

