Teden z Luno

Ponedeljek, 10. 5.

Dan pred mlajem z Luno v biku prinaša dokaj mirno energijo, počasno, a zaradi spodbudnih aspektov še vedno konstruktivno. Vizualizirajmo, kar si želimo za prihodnost, poskusimo začutiti, kaj je tisto, kar nam bo prineslo mir in zadovoljstvo. Merkur s severnim luninim vozlom nas bo potiskal k povezovanju in sodelovanju. Toliko si bomo imeli povedati.



Torek, 11. 5.

Mlaj se bo dogodil šele v večernih urah, jutro bo še kar postano, znamo biti bolj utrujeni, nekateri se lahko počutijo ranljive in napadene, pazite, da ne udarite nazaj v premočni obrambi. Večerne ure prinašajo tišino in mir, kreativnost in občutek, kaj vse lahko ta novi mlaj prinese, med drugim odločitev za bolj zdravo življenje, zdrav način prehranjevanja in gibanje.



Sreda, 12. 5.

Zjutraj bo v nas še nekaj jeze in občutka nemoči. Usmerimo nemirno energijo v konkretno delo in marsikaj lahko naredimo. Popoldne bomo čustveno dramatični, konkretno pa precej neučinkoviti in lenobni. Večer bo spremenil energijo. Vedno bolj bomo čutili moč svojih misli, treznost, resnost, v večernih urah bo okrepljena tudi koncentracija.



Četrtek, 13. 5.

Zjutraj bo prevladovala dušna, mirna energija, ki bo spodbujala kreativnost, pozneje pa dokaj razgibana in nemirna energija, tako značilna za Luno v znamenju dvojčkov. Toda ker je njen dispozitor v harmoniji s Saturnom, bo več tudi zbranosti, treznosti, premišljenosti in bo ta vpliv modro izkoristiti za učenje ali drugo intelektualno delo.



Petek, 14. 5.

Jupitrov prehod v znamenje rib obljublja dva meseca in pol bolj mirnega časa. Več sprejemanja, več razumevanja, več zaupanja. Luna nam v dvojčkih in v aspektu z Neptunom prinaša raztresenost in razdvojenost vse do srede okoli popoldneva, potem pa nas samo kliče k zabavi.



Sobota, 15. 5.

Luna v znamenju raka in njen prvi aspekt, trigon na Jupiter, obljubljata prijeten dan v družbi domačih. Več miru, več zaupanja. Marsova inkonjunkcija na Saturn lahko nekoliko zniža temperaturo vremena in nas naredi malo bolj utrujene in obremenjene. Toda če si le dovolimo bolj miren dan z več pozornosti na domačih, domu, zdravi in dobri hrani, nam ne bo hudega.



Nedelja, 16. 5.

Zjutraj je lahko v zraku nekaj jeze in nemira, zaradi preobčutljivosti lahko skočimo na nekoga, ki nam v resnici veliko pomeni in ga imamo radi. Pozneje sledi dokaj miren dan in Luna v raku nas bo klicala, naj si vzamemo čas za ljudi okrog sebe, a tudi zase in svoja čustva. Nič ni narobe, če malo obstanemo, občutimo, se objamemo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: