Teden z Luno

Ponedeljek, 3. 5. Naporen dan je pred nami. Razum nas bo zavajal, veliko bo misli, a hkrati bo naš um kar malo zmeden in nejasen. Sončev kvadrat s Saturnom lahko ohladi vreme, prinaša pa tudi skrbi in strahove, in ker je del krajca, bo vpliv trajal kak dan dlje, kot bi hoteli. Naredimo načrt in ne izgubljamo upanja, vse se da, če se hoče.



Torek, 4. 5. Merkurjev vstop v znamenje dvojčka bo malo razbil počasno, čutno, uživaško in lenobno energijo, v katero nas je ujelo s planeti močno zasedeno znamenje bika. Po novem bomo bolj družabni in vsaj malo tudi bolj igrivi, iznajdljivi. Luna v znamenju vodnarja prinaša radovednost, le v večernih urah bomo bolj počasni, lenobni, zdolgočaseni.



Sreda, 5. 5. Lunin prehod v znamenje rib nas bo umiril, nam prinesel tiho dušno energijo in sposobnost pustiti življenju, da teče samo od sebe. Zjutraj in dopoldne smo lahko nekoliko zmedeni, se težje zberemo. Pozneje pa ne bomo imeli težav vse te čustvene energije vložiti tudi v delo, življenje, šport, ustvarjanje.



Četrtek, 6. 5. Zanimiv in konstruktiven dan je pred nami. Res Luna pada, zato smo naravnani precej na počasi in je čas za zaključevanje, ne za začenjanje. Toda strast, moč ljubezni, želje, kreativnost nas bodo pognale in spodbudile, da se bomo res počasi, toda vztrajno in z občutkom lotili dela, kreiranja.



Petek, 7. 5. Zjutraj in dopoldne nas bodo božale sladkosti življenja in možni so kreativni, ljubeči in prikupni trenutki. Ne bomo pa produktivni. Prehod Lune v znamenje ovna malo pred tretjo popoldne pa počasi spodbudi več volje in borbenosti. Kljub rasti energije moramo za pravi nov začetek počakati na torek, ko se dogodi mlaj.



Sobota, 8. 5. Venera na plejadah v kvadratu z Jupitrom lahko prinaša dramatična ljubezenska doživljanja ali skrajnosti tudi v finančnem pogledu. Pazimo se prevelike zapravljivosti. Luna v znamenju ovna lahko spodbudi našo egocentričnost in bomo zaradi tega, ker nekaj ni po naše, v skladu z našimi velikimi pričakovanji, razočarani ali še več, prav togotni.



Nedelja, 9. 5. Prehod Venere v znamenje dvojčka lahko še nekoliko razgiba postano energijo, v kateri smo bili, in nam prinaša spet več druženja, komunikacije, več igre, povezovanja, predvsem več drobnih, površinskih pogovorov. V večernih urah smo lahko nezadovoljni in vsiljivo pritiskamo na tiste, ki so nam najbližji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: