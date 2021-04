Teden z Luno

Ponedeljek, 26. 4. Smo pred polno luno, kar lahko prinaša nekaj več napetosti in premočne čustvene odzive. Konjunkcija Merkurja in Venere obljublja priljudnost in prijetne pogovore. Luna na koncu tehtnice aplicira v trigon z Jupitrom, tako bomo bolj družabni. Večerni prehod Lune v škorpijona in trigon z Marsom pa v naša življenja prinaša več strasti in bolj intenzivno energijo.



Torek, 27. 4. Čeprav se bo polna luna dovršila že zjutraj, napetost ne bo pojenjala ves dan. Intenzivno doživljanje se zjutraj in dopoldan veže z uporno in samosvojo energijo, v zgodnjem popoldnevu pa z več skrbi in strahov, občutkom oviranosti, frustracije. Zvečer si bomo želeli več harmonije, a jo bomo težje našli.



Sreda, 28. 4. Jutro in dopoldanski čas prinašata počasno, umirjeno energijo, ko bomo bolj znali prisluhniti in bomo v odnosu mirnejši, bolj požrtvovalni. V zgodnjih popoldanskih urah nas lahko vodi v skrajnost, lenobo, požrešnost ali drugo pretiravanje. V zgodnjih večernih urah Luna vstopi v strelca in nas dvigne iz čustvenega v aktivno naravnanost.



Četrtek, 29. 4. Luna v strelcu nas odpira zaupanju, veri, da se premikamo, da bo bolje. Nemir nas bo gnal v aktivnost. Pomembno je, da si zastavimo jasne cilje, da bomo zajahali nemir in ga uporabili kot energijo za delo in doseganje ciljev. V večernih urah bomo imeli veliko domišljije, sanjavi bomo, po drugi strani pa bodo v sanjah prihajala k nam sporočila.



Petek, 30. 4. Zjutraj se bomo težko zbrali, lahko pa bomo tudi čustveno bolj občutljivi. Malo nam lahko nagajajo strasti in nas v odnosu z ljubljeno osebo mečejo iz ravnotežja. Sonce konjunkcija Uran po navadi prinaša jasen dan in občutek, da je vse mogoče. Toda previdno, saj sledita tako ohladitev kot soočenje s konkretnimi omejitvami.



Sobota, 1. 5. Ko vikend poje dela proste dni, se imamo možnost hudovati ali se imeti tudi v teh okvirih lepo. Luna v kozorogu nosi nemirno noč, toda dokaj spodbuden dan. Dobro je, da se spomnimo na praznik dela ravno z Luno v kozorogu, ki nas uči, da delo naredi človeka. Prijeten dan je dobro izkoristiti za pohode, če bo vreme to dopuščalo.



Nedelja, 2. 5. V nedeljo so pogovori lahko izjemno poglobljeni. Malo bomo govorili, toda tisto, kar se bo reklo, prinaša možnost sprostiti težke in temne, zatrte energije v nas. Sprva lahko kar skačemo od sprostitve, nato pa se bomo notranje umirili. V negativnem pa bomo bolj manipulativni in izvedeli bomo skrivnost, ki nas lahko močno ujezi. Nekateri bodo imeli veliko potrebo po blatenju, iskanju krivca.

