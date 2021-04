Teden z Luno

Torek, 6. 4. Zjutraj in dopoldne bo še nekaj nemira in skrbi, toda če se prepustimo energijam, lahko doživimo izjemno zanimiv dan. Odprimo se glasbi, plesu, ustvarjanju. Sekstil nebesnih ljubimcev nas kliče v radostno in pomladno vzdušje. S to kombinacijo se bo pomlad zdela še bolj pomladna in življenje lepo.



Sreda, 7. 4. Luna v vodnarju aplicira do poldneva k Jupitru in nas dela radovedne, vznemirljive, precej klepetave na družabnih omrežjih. Veliko bo energije povezovanja in znali bomo izkoristiti moderne medije za to, da se prepletamo, povezujemo in sodelujemo, za skupne vizije in razvoj.



Četrtek, 8. 4. Luna v ribah večinoma nosi mirno energijo, toda marsikdo bo čutil, da se pripravlja nekaj neprijetnega, kar nas bo vznemirilo in zaradi česar se bomo počutili izkoriščene, zmanipulirane. Toda za vse, ki niso preveč občutljivi in nimajo močnih slutenj prihodnosti, je lahko dan miren, primeren za počitek.



Petek, 9. 4. Neprijeten dan je pred nami. Lahko se nam odkrije manipulacija nekoga. Luna se bo iz rib vezala na Mars in Neptun, ki se povezujeta v kvadrat, kar bo prineslo veliko lažnive, manipulativne, pasivno napadalne energije, s katero se človek zelo težko direktno sooča. Z agresijo se lahko napada in rani šibkejše.



Sobota, 10. 4. Smo dva dneva pred mlajem, energije bo malo. Naj bo namenjena pospravljanju, odstranjevanju vsega, česar ne potrebujemo. Luna v ovnu nas bo potiskala v akcijo, hotela, da nekaj začnemo, a čas še ni zrel za to. Bomo pa izvedeli novice, ki nam bodo pomagale načrtovati. Spet bo več optimizma in zadovoljstva.



Nedelja, 11. 4. Čeprav smo tik pred mlajem, in po navadi smo pred mlajem precej utrujeni, bo toliko pozitivnih vplivov, da bomo veseli in se bomo lotili marsikatere dejavnosti. Pomembno je, da nemir usmerjamo v pospravljanje in načrtovanje prihodnosti. Kot kaže, se stvari obračajo na bolje.

