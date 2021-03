Teden z Luno

Ponedeljek, 29. 3. Luna v harmonični tehtnici se zjutraj lepo veže na Mars, tako bomo hitrejši, družabni in imeli več energije. Popoldne in zvečer prihaja mirnejša, radostna, optimistična energija, ki bo prinesla lepe odnose in več zaupanja med ljudmi. Merkurjeva konjunkcija z Neptunom nas bo naredila idealistične, intuitivne, poetične ali nam dala več potrebe po odklopu in z manj stika z realnostjo.



Torek, 30. 3. Vstop Lune v škorpijona nas bo iz miru povedel v globlja in bolj intenzivna čustva. Venerin sekstil na Saturn nas bo opominjal, kako pomembne so varne naveze in koliko si lahko v dvoje olajšamo življenje. V finančnem pogledu nas bo spodbujal k varčevanju in varnim naložbam. Zvečer bo Luna tvorila opozicijo z Uranom in zna biti več intenzivnega doživljanja.



Sreda, 31. 3. Poglobljeni v intenzivnem, čustvenem, z veliko pozornosti na intimnih odnosih se bomo učili o predaji in energijski prepletenosti, samski pa samo poglobili odnos s seboj. Venera, povezana z osjo Luninih vozlov, prinaša več miru in lepih trenutkov v vse odnose. Sonce v harmoniji s Saturnom pa resen in načrten pogled v prihodnost.



Četrtek, 1. 4. Luna v strelcu nas bo dvigovala iz globin in nas potiskala v prihodnost s svojimi ideali, vizijami in cilji. S paralelo se bosta povezala Merkur in Neptun v kontraparaleli z Venero, tako da zna biti prav osladno zaradi vseh idealov, ki smo si jih načarali. Padec iz devetih nebes pa je, kot veste, vedno mučen in boleč.



Petek, 2. 4. Sonce v harmoniji z osjo Luninih vozlov nosi dogovore, trezne, mirne, jasne. Merkurjev sekstil s Plutonom prinaša odkrivanje skrivnosti in izjemno moč začutiti, kaj se v drugem dogaja, kar je konstruktivno za psihoterapijo. Luna v aktivnem strelcu zjutraj prinaša radost in veselje. Sredi dneva več napetosti, manipulacij in zavajanj, zvečer spet več optimizma.



Sobota, 3. 4. Preden gre Luna v kozoroga in kvadrat na Merkur, tako bo jutro stresno, težje se bomo umirili, preveč bo misli. Nekaj čez deveto pa Luna umirja naš nemir, nas potegne nazaj v ta trenutek, razmislek in učinkovito delovanje, reševanje problemov, načrtovanje za boljšo prihodnost.



Nedelja, 4. 4. Luna v kozorogu si ne more privoščiti nedeljskega poležavanja, treba bo iti v delo, akcijo, v naravo, še najbolj v hribe. Merkurjev prehod v ovna prinaša hitro in dinamično obdobje. Vse bomo hitreje dojemali, nič več ne bo zmede, nejasnosti, nelogičnosti. Oprijeli se bomo razuma in spretnosti svojih rok in življenje bo steklo hitreje, potrpljenja pa bo vedno manj.

