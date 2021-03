teden z Luno

Ponedeljek, 22. 3. Luna v svojem znamenju prinaša sposobnost toplega in čustvenega povezovanja z ljudmi. Znali si bomo vzeti čas drug za drugega. Marsov trigon na Saturn nas bo spodbujal v skupno delo, napore, šport, učil, da se z vztrajnostjo in praktičnostjo da narediti čisto vse. Merkurjev sekstil na Uran pa prinašal zanimive pogovore in prebliske.



Torek, 23. 3. Jutro bo še po rakovsko mirno, v odnosih bomo sočutni in nežni. Tudi dopoldanski čas lahko vibrira s sočutno energijo, nato pa se bo energija vedno bolj spreminjala. Prihajale bodo vesti o agresiji in jezi. Lahko se počutimo ogrožene in ranjene. Napadalna energija se bo najbolj izražala od treh popoldne do sedmih zvečer. Zdržimo pritisk.



Sreda, 24. 3. Noč bo lahko še kar nemirna, veliko jeznih misli bo vrtelo naše intelektualne mlinčke. Marsikdo bo imel težave s spanjem. Toda jutro bo radostno, energično in pompozno, kot se spodobi za Luno v levu. Od srede popoldneva do večera bo spet več stresa, skrbi, nepričakovane teže, bolj trpkega doživljanja sveta. Pozne ure bodo bolj vesele in mi bolj strastni in energični.



Četrtek, 25. 3. Na materinski dan lahko nekoliko pretiravamo, razum se nam bo vrtel prehitro in premalo logično. Lahko bomo veliko govorili, povedali pa bolj malo. Toda Luna v levu in njen dispozitor v konjunkciji z Venero prinašata veliko veselja, zabave, radosti. Seveda lev nima mere pri zabavi in nas zna razganjati od veselja, ljubezni.



Petek, 26. 3. Zjutraj bo čutiti še nekaj veselja, pozneje pa bomo vedno bolj čutili Luno v devici, življenja se bomo lotili bolj resno in po pravilih. Pridno bomo delali in ustvarjali red v svojem svetu. Marsova konjunkcija s severnim luninim vozlom spodbuja ljudstvo, da se odločno postavi zase, upam, da to ne prinaša tudi agresije in nemira.



Sobota, 27. 3. Sobotno jutro bo zelo nervozno, dan pred polno luno nas bo prav metalo in nerviralo. Ni nujno, da bomo navzven vzkipljivi, toda v sebi bomo zelo nervozni. Veliko prehitrih zmedenih misli bo onemogočalo razsodnost. Popoldne se lahko malo umirimo, toda kaotičnost in zmedenost nas še ne bosta spustili.



Nedelja, 28. 3. Luna v tehtnici nas bo naredila bolj počasne, spodbudila naša hrepenenja po lepih odnosih, lepem življenju in prijetnih pogojih življenja. Toda ker se bo polna luna dovršila šele v zgodnjih večernih urah, zna biti dan poln napetosti. Hkrati bomo čutili Venerino konjunkcijo s Kironom, ki nas bo z bolečino opominjala na to, kar je in kaj ni pomembno v odnosih.

