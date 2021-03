teden z Luno

Ponedeljek, 15. 3. Rastoča Luna v ovnu prinaša novo energijo, nas premakne iz zasanjanosti in porine v akcijo. Ker bo Merkur na zadnji stopinji, nam razum ne bo najbolje delal, dan ni primeren za pomembne dogovore, dobro pa je energijo izkoristiti za šport, enostavno rutinsko fizično delo. Lunin sekstil na Jupiter prinaša dokaj optimističen dan, voljo in željo po svobodi.



Torek, 16. 3. Dopoldne bo Luna v ovnu v praznem teku, tako se kljub nemiru ne bomo znali ciljno usmeriti oziroma se stvari ne bodo vrtele v skladu z našimi željami in pričakovanji. Od poldneva bo Luna v biku poglabljala mir, praktičnost in usmerjenost na konkretno, tudi na užitke. Njen sekstil z Merkurjem bo prinašal priložnosti za prikupne pogovore. Sončev sekstil na Pluton pravi, da kjer je volja, tam je pot, tudi če je treba kaj potisniti ali si skopati tunel.



Sreda, 17. 3. Noč in jutro znata biti naporna. Več nepričakovanih obratov, napetosti, skrbi in naporov bo. Pozneje bomo lažje uživali mir Lune v biku in si znali tudi kaj finega, prijetnega privoščiti. Spodbujena bo kreativnost, plešimo, pojmo, poskusimo se spomniti lepih in veselih plati življenja.



Četrtek, 18. 3. Čaka nas malo bolj čuten in prijeten dan. Jutro bo nežno, napol romantično, nato bomo imeli veliko priložnosti za srečo v dvoje ali se nam lahko kaj spodbudnega odpre tudi na finančnem področju. Luna v biku v harmoniji z Venero pa popoldan kliče po nakupih.



Petek, 19. 3. Luna v dvojčkih prinaša več vznemirjenja, dogajanja. Dopoldan bo za marsikoga preveč nemira, klicev, premalo miru, nato pa se bomo vedno lažje prilagodili na hitrejši ritem in več interakcij. V večernih urah bo Luna aktivirala trigon Marsa in Saturna, ki ga bomo znali izkoristiti le, če se lotimo večjega intelektualnega napora ali ideje poskušamo konkretno uresničiti.



Sobota, 20. 3. Luna v dvojčkih potuje od konjunkcije s severnim luninim vozlom v trigon z Jupitrom, zato bomo igrivi, optimistični vstopili v pomlad. To soboto bo enakonočje, saj dopoldan Sonce vstopi v ovna in začenja pomemben nov začetek, novo rast, preboj, razvoj, hkrati tudi iz dneva v dan več volje, borbenosti, fizične energije.



Nedelja, 21. 3. Nemirna Luna v dvojčkih se sreča v kvadratu z Venero malo čez eno, čas bomo izgubljali s klepetanjem. Veliko bo nesmiselnega govorjenja. Lunin prehod v raka ob 13.17 bo umiril razum in nas odpiral čustvenemu, iskanju varnosti in toplote, bližini z domačimi. Venerin prehod v ovna še dodatno obljublja bolj dinamične čase, v odnosih bo več strasti, a tudi drame.

