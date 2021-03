Teden z Luno

Ponedeljek, 8. 3. Luna v delavnem in načrtnem kozorogu v pozitivnih aspektih prinaša umirjen in učinkovit dan. Spodbujena bo tudi druga stran kozoroga, njegov ribji del, torej duhovnost in ustvarjalnost. Dopoldan bo veliko priložnosti za konstruktivne dogovore, popoldan pa bo vedno več navdiha, čutenja povezanosti, tudi ustvarjalne energije.

Torek, 9. 3. Vstop Lune v vodnarja dvajset do devetih zjutraj bo prineslo dodatno vznemirjenje, nemir, a nas tudi spodbudilo za skupno akcijo. Čez dan se lahko veliko naredi. Noč bo naporna, težje bo zaspati. Zaradi Venerinega kvadrata na Lunina vozla so možna tudi čustvena razočaranja, nedosežena ljubezenska hrepenenja.

Sreda, 10. 3. Luna v znamenju vodnarja v spodbudnih aspektih prinaša veliko priložnosti za učenje, radovednost, nova spoznanja, prebliske, zanimive pogovore in poznanstva. Zbudil se bo naš socialni čut in potreba nekaj povedati, se odpreti, dati nekaj ven se bo okrepila. Kljub vznemirjenju se bomo počutili dobro in na intelektualnem področju marsikaj dosegli, saj vplivi prinašajo več priložnosti za intelektualne uspehe. Zaradi konjunkcije Sonca in Neptuna bo veliko navdiha za ustvarjanje, na duhovni ravni pa se nam lahko odprejo nova čutenja.

Četrtek, 11. 3. Luna v vodnarju v praznem teku nosi nemirno intelektualno energijo, ki jo bo težko usmeriti v konkretne projekte. Vse do petnajst do četrte popoldan pa bomo še vedno zelo radovedni in družabni, šele pozneje prehod Lune v ribe prinaša poglobitev miru in tišine. V tej novi tišini lahko v sebi marsikaj spoznamo, odkrijemo.

Petek, 12. 3. Dan pred mlajem naznanja pomanjkanje fizične energije in več miru, potrebo po obratu navznoter. Zjutraj bomo kljub temu imeli še dovolj intelektualnega impulza in zmogli marsikaj narediti. Popoldan nas bodo prevzela čustva in bo težje biti učinkovit.

Sobota, 13. 3. Jutro pred mlajem nosi pravljično energijo, polno navdiha in kreativnosti. Mlaj bo ob dvanajstih. Do takrat delujmo bolj počasi, si vzemimo čas za mir, umetnost, sprehode, meditacijo, duhovne prakse. Dan bo miren in tih, čaroben. Hrepeneli bomo po romantični ljubezni ali se zavedali želje po zlitju, ki se rojeva v nas.

Nedelja, 14. 3. Luna v ovnu bo prebila sanjavo romantičnost rib in nas porinila nazaj v življenje, akcijo in delovanje. Njeni spodbudni aspekti nakazujejo, da bomo težko pri miru, da nas bo vse gnalo v akcijo. Ker je nedelja, najverjetneje ne v fizično delo, vsekakor pa je dan primeren za športne napore, torej drugačno spodbujanje adrenalina.

