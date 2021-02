teden z Luno

Ponedeljek, 22. 2. Luna v raku nas bo pomirila in prinesla veliko priložnosti za mirne in lepe odnose z najbližjimi. Dopoldne je modro spodbudno energijo izkoristiti za pomiritev napornih odnosov ter za take in drugačne dogovore. Popoldne bo pikico več vznemirjenja, malo več potrebe po spremembah in druženju, a še vedno zelo prijetno.



Torek, 23. 2. Še en dan z Luno v raku, ko je pomembno, da nekoliko več pijemo, ko nam ugaja hrana na žlico ter imamo več potrpljenja in razumevanja za soljudi, strpnosti do otrok in živali. Dan bo miren, veliko bo sočutja, v popoldanskih in večernih urah nekaj več ustvarjalnosti, predvsem pa veliko čarobnosti in miru.



Sreda, 24. 2. Skoraj do pol dveh popoldne bo Luna potovala v prazno po znamenju raka, kar pomeni, da bo prevladovala zelo brezciljna in pasivna energija, da se bomo kar vlekli skozi dan in bomo manj učinkoviti. Vstop Lune v leva energijo postopoma spodbuja, če ne drugega, se bo oglasila volja po zabavi, želja po sladkem življenju.



Četrtek, 25. 2. V četrtek Luna iz leva tvori opozicije na planete v vodnarju, tako bo več potrebe po usklajevanju drugačnih pogledov, nekaj več nemira in veliko pretiravanja. Preostali aspekti so kar spodbudni, Marsov trigon na Pluton bo budil voljo po fizičnem delu, športu, budil naš libido, Sončev sekstil na Uran pa izvirnost in svobodoljubje. Venerin popoldanski prehod v ribe bo še dodatni znanilec mirnejših časov.



Petek, 26. 2. Še en dan z Luno v levu, toda tokrat Luna tvori kvadrat na Mars, ki bo na Algolu, tako bodo nekateri lahko pretirano kolerični, z nepredvidenimi primitivnimi izbruhi. Smo pred polno luno, tako tudi večerni prehod Lune v devico ne bo mogel prinesti želenega miru. A kljub nemiru Jupitrova harmonija z luninima vozloma obljublja novo upanje in radost.



Sobota, 27. 2. Dan polne lune, toda take, v katero je pozitivno vpet Uran, kar obljublja neko sprostitev in izboljšanje situacije. Ker se polna luna dovrši že zjutraj, bomo večji del dneva znali uživati v mirni Luni v znamenju device, ki za svojo srečo potrebuje mir, tišino, naravo, in v tej tišini vse premelje, premisli in postavi na pravo mesto.



Nedelja, 28.2. Luna v devici znova poveže trigon Marsa in Plutona in nas spodbuja, naj se lotimo nekega fizičnega dela, če ne dela, pa vsaj športa, dolgega sprehoda v naravi, preprosto se bo treba utruditi. Šele po osmi uri zvečer vstopi Luna v znamenje tehtnice in bo spet nekaj več lagodnosti in želje po tem, da se samo dobro imamo in se lepo razumemo.

