Teden z Luno

Ponedeljek, 18. 1. Zjutraj vstopi Luna v ovna in razgiba življenje. Več bo energije, a tudi nemira. Ker tvori spodbudne aspekte, bomo energijo znali usmerjati konstruktivno, v delo, povezovanje in ustvarjanje. Luna v ovnu nas kliče, da prisluhnemo svojim potrebam in poskrbimo tudi zase, se postavimo na prvo mesto.



Torek, 19. 1. Še en dan z Luno v ovnu, več bo nemirne energije, ki si bo želela novosti. Ker je lunin dispozitor že zelo blizu Urana, bo manj potrpljenja in več napetosti. Poskusimo presežke energije vložiti v fizično delo ali šport. Paziti bo treba tudi na cesti, da ne bomo prehiti, možne so nezgode, kaka eksplozija. Lunini aspekti niso napačni, tako da imamo z malo nadzora nad seboj lahko prav lep dan.



Sreda, 20. 1. Sreda je nakazana v napornih barvah. Mars bo v konjunkciji z Uranom, kar prinaša nemir, eksplozivnost, težje se bomo obvladovali. Možne so prehitre reakcije. Vstop Lune v bika ne pomaga najbolj, saj so začetne stopinje trenutno kar obremenjene. Merkurjeva pozitivna vez na lunina vozla daje priložnost, da se pogovorimo, dogovorimo in najdemo ravnotežje.



Četrtek, 21. 1. Noč na četrtek bo naporna, z več skrbi in strahov. V četrtek zjutraj in dopoldne bo še vedno več stresa in so možne premočne reakcije ljudi. Popoldne bomo že lažje čutili bolj pozitivne energije Lune v stabilnem biku, kot sta zadovoljstvo in mir, Luna nas bo odprla takim in drugačnim užitkom.



Petek, 22. 1. Noč je lahko nekoliko težja. Na družbeni ravni na nas pritiskajo strahovi, zasebno pa se zdi, da bomo mirni, trezni, v financah premišljeni in da se bomo znali imeti prav lepo. Lažje bomo ustvarjali harmonijo. Veliko bo priložnosti za zabavo, veselje in ljubezen, še najbolj v dopoldanskih urah.



Sobota, 23. 1. Luna v dvojčkih nas bo naredila družabne, hitre, igrive in iznajdljive. Zjutraj bo mogoče čutiti še Marsov kvadrat z Jupitrom, kar lahko govori o težavah s tatovi ali o izgredih in nespoštovanju pravil, nekakšnem brezpravju. Paziti moramo, da ne gremo s preveliko silo na določen problem. Čez dan bo več dogovorov. V večernih urah se prikrade romantika.



Nedelja, 24. 1. Noč na nedeljo zna biti hladna, dan precej zmeden. Novice o bolezni bodo neprijetne, očitno se bodo spet močno dvigovale številke obolenj. Precej kaotičen občutek nemoči bomo doživljali. Tudi če gremo mirno skozi dan, bo v večernih urah manj stabilnosti, občutek negotovosti zaradi situacije, v kateri smo, se bo dotaknil skoraj vsakogar.

