Teden z Luno

Ponedeljek, 7. 12. Luna v devici nas bo silila, da ustvarjamo red, da smo analitični. Zjutraj in dopoldne nas naš razum lahko pripelje do novih praktičnih odkritij, pozneje, najbolj v zgodnjem popoldnevu, pa se naša analiza lahko obrne proti čustvenemu delu nas in postanemo pretirano strogi in zahtevni do tega, kar zaznavamo, čutimo v sebi. Tudi noč lahko prinese nekaj napetosti.



Torek, 8. 12. Zgodaj zjutraj bomo lahko malo zmedeni. Pozneje bo bolje. Napišimo spisek vsega, kar želimo narediti. Spodbudni aspekti Lune v devici bodo prinašali boljšo voljo in povzročili, da bo vse nekoliko bolj teklo in se spodbudno razvijalo. Danes lahko res ogromno naredimo, tako intelektualno delo kot opravila, ki zahtevajo ročno spretnost.



Sreda, 9. 12. Luna v tehtnici bo spodbudila željo po harmoniji, dvojini in ljubezni. Sončev kvadrat z Neptunom nakazuje nemočne ali lažne ljudi, razočaranje, pričakovanja se ne bodo uresničila. Lahko pa smo samo bolj šibki, željni bega v opiate in lenobni. Luna se v večernih urah harmonično veže na Merkur, tako bo spodbujena komunikacija. Preprosti in igrivi pogovori bodo hranili.



Četrtek, 10. 12. Luna v tehtnici spodbuja bližajoči se trigon Sonca in Marsa in nas brcne v aktivnost, delo, šport, akcijo, dvigne vibracijo. Venerin sekstil na Pluton spodbuja strasti, močne želje ter nas potiska, da se za tisto, kar si želimo, potrudimo. Pozno popoldne in zvečer, tudi noč na petek pa se kažejo nekoliko naporno.



Petek, 11. 12. Luna vstopi v temnega, globokega in strastnega škorpijona. Potonili bomo v čustveno, zasebno, v globine svojih strasti. Sončev trigon na Mars prinaša borbenost in odločnost. Tako kot tudi Marsova harmonija z luninima vozloma nas potiska v to, da se povežemo, se spodbujamo in skupaj lažje prenašamo naporne dni.



Sobota, 12. 12. Danes nas lahko želje in strasti prav nosijo. Luna poveže Venero z njenimi harmoničnimi povezavami in Luna v škorpijonu ne prinaša le borbenosti, ampak vedno bolj strasti. Ne pozabite, da so iz strasti nastale knjige, pesmi, strast je energija, ki nas poganja in je ustvarjalna, če smo le budni in jo zavestno usmerjamo.



Nedelja, 13. 12. Luna vstopi v strelca in po navadi se s tem energija odpira. Toda smo dan pred mlajem, ki je tudi mrk, tako da bo energija dokaj na dnu, utrujeni bomo in brez prave moči. Merkurjev kvadrat na Neptun pa naznanja, da bomo razočarani nad besedami nekoga, paziti se moramo tudi lastne lažnivosti. Seveda nas lahko hitreje zanese v iskanje opoja v različnih oblikah.