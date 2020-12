Teden z Luno

Ponedeljek, 30. 11. Dan luninega mrka. Vsakega od nas se bo dotaknil drugače, odvisno od tega, na kaj bo pritisnil. Družbeno karta mrka kaže napore, skrbi, bremena, nič prijetne slike. Ker se dogodi Merkurjev sekstil s Saturnom iz dveh napornih znamenj, so možni novo načrtovanje, kako skozi krizo, trezni premisleki ter naporne odločitve.



Torek, 1. 12. Luna je v dvojčkih, njen dispozitor pa do večera na zadnjih stopinjah škorpijona, kar prinaša težji dan in čustva. To nam lahko vzame optimizem, nas naredi črnoglede, mentalno izgubljene. Po drugi strani spodbuja intuicijo in pogled v prihodnost. Device in dvojčki boste utrujeni, a ne skrbite, kmalu pride več energije in optimizma, saj Merkur vstopi v strelca.



Sreda, 2. 12. Luna v raku prinaša pomiritev čustev. Več bo sprejemanja, razumevanja in podpore drug drugemu. Kot vedno nas Luna v raku kliče, naj podpremo domače ali pri njih najdemo podporo, uživamo v varnosti lepih navez in doma. Popoldne se nekaterim budijo čustvene rane. Zvečer nas čakajo jasnost in novi pristopi.



Četrtek, 3. 12. Luna v raku se harmonično veže na Venero in prinaša lepo, mirno jutro, ko se bomo razumeli, več bo srčne radosti. Popoldne se energija spreminja, saj se Luna veže na poldrugi kvadrat Merkurja in Marsa, kar prinaša težke besede, ostro misel, prehitre odločitve, besede brez takta, tudi na cesti je večja verjetnost za nezgodo. Vpliv se sredi popoldneva umiri, noč pa spet nosi nemir in dramo.



Petek, 4. 12. Zjutraj bo Luna še v raku, a zaradi opozicije s Saturnom se lahko budijo njene negativne plati, pretirana skrb, občutek ranljivosti, potreba po begu v zasebno zaradi bremen družbenega. Ob 13.53 pa vstopi v leva in prinaša več optimizma, odprtosti, potrebe po komunikaciji in povezovanju, saj se sprva harmonično veže na Merkur.



Sobota, 5. 12. Prijeten dan nas čaka. Luna v levu se ne bo dala motiti z omejitvami in težavami, nekaj radostnega se bo rojevalo v nas in nas spodbujalo, da uživamo. Zaradi trigona na Sonce in na Mars bo energije veliko. Večerni kvadrat na Venero pa sporoča, naj raje kot hrepenimo po odnosih, sledimo svoji notranjosti in ustvarjajmo.



Nedelja, 6. 12. Še en prijeten dan. Luna v levu bo v praznem teku do 20.46, toda njen dispozitor je v strelcu, tako da se bomo kopali v energiji svetlobe, optimizma, vere, kreativnosti. Lahko bomo lenobni in uživaški, a ob tem ne bo slabe vesti. Venerin trigon na Neptun vzbuja hrepenenje po ljubezni, ki pa lahko prinese razočaranje ali odnos z nekom, ki nam ni pisan na kožo.