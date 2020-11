Teden z Luno

Ponedeljek, 23. 11. Luna v ribah prinaša umirjeno in spravljivo energijo. Vse do pol treh se bomo lahko iskreno pogovorili o svojih čustvih in se nam bo marsikaj sestavilo. Pozneje se bosta stopnjevali kaotičnost in zmeda, saj bo Luna aktivirala Neptunov kvadrat z Luninima vozloma in prinašala občutek, da ni nič prav, izvemo pa lahko tudi kaj o ranljivosti večjega števila ljudi.



Torek, 24. 11. Luna bo vse do štirih popoldne v umirjenih in duhovnih ribah. Ker se ta dan zgodi tudi trigon Merkurja in Neptuna, bo navdiha, ustvarjalnosti in poetičnosti več. Skoraj do poldneva bomo kljub dušni energiji tudi aktivni. Od dvanajstih do štirih bo Luna v ribah tekla v prazno in zna biti več zmede in pasivnosti. Toda zvečer bo vedno več energije, odločnosti, sposobnosti za zanimive dogovore zaradi Luninega trigona na Sonce.



Sreda, 25. 11. Luna v ovnu nas bo spodbujala v delovanje, akcijo. Nemir sledi samo, če se ne bomo usmerili v fizično aktivnost. Luna v ovnu kliče, da si vzamemo čas in premislimo, kaj res potrebujemo, da bi se v svoji koži bolje počutili. Nekaj sebičnosti je nujno, samo da se spomnimo, da smo dolžni poskrbeti tudi zase, ne le za druge.



Četrtek, 26. 11. Jutro prinaša konstruktivno energijo, ki nam bo pomagala, da se povezujemo pri skupnih projektih. Popoldne bo nekaj več pritiska na naše sence in lahko reagiramo pretirano, dramatično. Noč na petek lahko budi strahove. Kljub vsemu nam dan s trigonom Sonca in Kirona daje priložnost, da predelamo rane, vezane na lastno vrednost in avtoritete, ter najdemo moč, da sledimo svoji poti.



Petek, 27. 11. Luna v biku prinaša več stabilnosti in trdnosti. Dopoldne so možni zanimivi, globoki in iskreni pogovori, ki pomagajo uvideti ozadje situacije in skrivnosti ljudi. Pozneje bo veliko nemira in vznemirjenja, vezanega na odnose; manj stabilni lahko celo počijo.



Sobota, 28. 11. Bližamo se Luninemu mrku, tako lahko marsikdo čuti več nemira ali se dogajajo nepričakovane spremembe. Glede na dnevne vplive se nakazuje miren in stabilen dan, ko si bomo znali kaj dobrega privoščiti in živeti v miru. Če vreme dopušča, pojdimo v naravo.



Nedelja, 29. 11. Merkurjev sekstil na Jupiter prinaša pozitiven pogled na situacijo, mogoče malo svetlejšo novico. Jutro in dopoldne bosta obarvana s pozitivno vibracijo in informacijami. Popoldne pa Lunin prehod v dvojčka prinaša hitrejši ritem, večjo potrebo po komunikaciji. Bližanje Luninemu mrku pa lahko nekaterim z nepričakovanimi spremembami prinese več stresa.