Teden z Luno

Ponedeljek, 12. 10. Dan Jupitrovega sekstila z Neptunom prinaša sveto in poduhovljeno energijo, upanje, mogoče tudi pozitivno vest o zdravstvenih vprašanjih. Luna v levu v harmoničnih aspektih prinaša veselo dopoldne, ko je mogoče ljudi s čim navdušiti, Luna v trigonu z Marsom pa aktivno in drzno popoldne. Večer bosta začarala Merkur in Venera z veliko prikupnih pogovorov in dobre volje.



Torek, 13. 10. Luna v devici nas bo spodbujala k ustvarjanju reda. Toda stacionaren dispozitor kaže, da se bodo stvari odvijale zelo počasi in bo treba miriti živce, ker bo marsikaj obstalo. Kljub temu je Merkur v konjunkciji z duhovno zvezdo in nam omogoča natančen in globok vpogled v našo notranjost. Noč na sredo zna biti nemirna, nekaj nas lahko vrže iz tira, razjezi.



Sreda, 14. 10. Čeprav Luna v devici želi red, pa vse do enih popoldne potuje v opozicijo z Neptunom in prej kot red nosi zmedo, kaos, zaradi stacionarnega Merkurja pa tudi zamude, ovire, nejasnosti, nesporazume. Pozneje se bo nekoliko lažje odriniti z mesta in kaj konkretnega narediti. Spodbudni aspekti Sonca z osjo Luninih vozlov prinašajo več optimizma, jasnosti. V duhovnem pogledu gre za pomemben dan, ko lahko kaj uvidimo spoznamo.



Četrtek, 15. 10. Tik pred mlajem nam Luna v tehtnici daje vedeti, da bomo precej utrujeni, počasni. Ker vemo, da bo petkov mlaj prinesel pomembne spremembe, nam je jasno, da lahko že v četrtek čutimo pritiske. Sonce se poveže s Plutonom v kvadrat, kar spodbuja napetosti mlaja in prinaša pritisk ter manipulacijo nadrejenih.



Petek, 16. 10. Luna se neprijetno poveže z Marsom in Jupitrom; ne le da bomo, kot se spodobi pred mlajem, utrujeni, brez prave moči, glede na Luno v tehtnici nekoliko bolj ležerni, ampak zaradi omenjenih aspektov tudi manj zadovoljni v svoji koži in bomo izvedeli manj prijetne novice.



Sobota, 17. 10. Zdaj že rastoča Luna v škorpijonu nas bo povlekla v čustveno in zasebno. Večji del dneva bomo potrebovali samo tišino in čas zase, da lahko v miru vse predelamo in vse postavimo na pravo mesto. Zvečer pa lahko prihajajo vznemirljive novice, ki nosijo stres, spremembe.



Nedelja, 18. 10. Kljub skrbem in sivini zna biti nedelja lepa in prijetna. Dopoldne se strastna Luna iz škorpijona veže s prijetnimi nežnimi planeti in prinaša možnost lepih trenutkov, radosti življenja, lenobno vzdušje. Popoldan je lahko več skrbi in razočaranj, a če se usmerimo na zasebno, lahko energijo uporabimo za povezovanje s svojimi in strastno prepletenost.