Teden z Luno

Ponedeljek, 28. 9. Jutro bo prijetno. Lahko nas nosi zaljubljenost ali smo radostni brez pravega razloga. Tudi ustvarjalne energije bo veliko. Popoldne bo Luna vstopila v ribe. S tem bo nemir vodnarja za nami in se bomo potopili v svojo notranjost, iskali tišino in mir. Njen trigon na Merkur prinaša priložnosti za pogovore o čustvih.



Torek, 29. 9. Saturn je stacionaren, tik pred obratom direktno, kar lahko dolgoročno naznanja spremembe na bolje, toda ker sprejema kvadrat retrogradnega Marsa, prinaša konkretne ovire, omejitve, trenja, frustracijo. Lahko se počutimo kot tiger za rešetkami. Luna v ribah v času kvadratov pomeni, da bomo lažje sprejeli omejitve, brez napadalnosti, a hkrati to govori tudi o veliki občutljivosti za vse na družbeni ravni.



Sreda, 30.9. Jutro bo počasno in zaspano, nato pa se bomo počasi in vztrajno potiskali naprej in marsikaj naredili. Dan pred polno luno lahko na koga že vpliva njen pritisk in bo čustveno doživljanje pretirano, dramatično. Zvečer nas bo pasivnost zadnjih stopinj rib klicala k zgodnjemu počitku.



Četrtek, 1. 10. Dan polne lune zna biti napet. Ker je v ovnu, bo več energije in volje, a hkrati tudi frustracij in nemira. Pritisk lahko potisne pomembne avtoritativne osebe v bolj čustveno in nestabilno odzivanje. Zavedajte se, da bomo že jutri na situacijo gledali z drugačnimi očmi.



Petek, 2. 10. Venera na zadnji stopinji leva nas še z repom nagovarja k užitku, veselju in luksuzu. Zaradi Lune v ovnu bomo manj potrpežljivi, željni dela, boja. Stvari, ki nas ovirajo, bomo hoteli prestaviti, zakuriti, uničiti, zradirati. Veliko bo nemira, tudi pretiravanja. Noč na soboto bo naporna. Napetost bosta pomirjala fizično delo in športna aktivnost.



Sobota, 3. 10. Jutro bi bilo najbolje prespati ali premeditirati, ker lahko nehote pridemo v stresno situacijo in izbruhne jeza. Od osmih zjutraj do petih popoldan bo Luna po ovnu v praznem teku in lahko se nakopiči veliko notranjega nemira, kolerične energije. Luna 12 minut čez peto popoldne vstopi v bika in prinaša prijetnejšo, mirnejšo energijo. Čaka nas več razumevanja, radosti, okrepi se tudi sposobnost uživati v življenju.



Nedelja, 4. 10. Stacionarni Pluton, tik pred obratom direktno, nas bo klical v globine. Luna v biku nosi pasivno, a varno in stabilno nedeljsko življenje. Pomembno je, da nahranimo svoje čute, tako z dobro in zdravo hrano in pijačo kot s sprehodom v naravi. Okušati, čutiti, vohati, doživljati življenje skozi vse, kar je lepega, kar zavibrira z nami v sozvočje.