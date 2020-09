Teden z Luno: prihajajo naporni dnevi, padejo lahko težke besede

Ponedeljek, 21. 9. Luna potuje po intenzivnem, strastnem, tudi uničujočem in sumničavem škorpijonu. Merkurjev kvadrat na Pluton lahko vleče na plan temačno in črnogledo škorpijonsko plat. Previdno na cesti in pri dogovarjanjih. Lunini aspekti so spodbudni in nas silijo, da strast in čustva uporabimo za delo in odgovornosti.



Torek, 22. 9. Luna v strelcu nas dviguje iz temnih globočin. Čeprav ne tvori pomembnejših aspektov, prinaša več energije, volje in odločenosti za pozitivno. Zjutraj bomo v harmoniji z drugimi tudi zaradi Merkurjeve harmonične povezave z osjo Luninih vozlov. Venera tvori jod z Jupitrom in Neptunom, ki poslabša vreme ter prinaša nestvarna pričakovanja v odnosih.



Sreda, 23. 9. Zjutraj bomo zaspani in počasni. Pomanjkanje energije lahko vztraja čez dan. Merkurjev kvadrat na Saturn prinaša strah, težke misli, naporne novice, občutek omejenosti in ujetosti. Previdno na cesti. Če ne bomo znali delati s strahom, lahko spodbuja jezo. Zvečer se nam vrne energija, več bo načrtov, idej, budi se tudi želja po uporu.



Četrtek, 24. 9. Vstop Lune v kozoroga nas opominja, da prihajajo napornejši dnevi. Že ponoči je bil prvi krajec. Sredi dneva se Merkur postavi v opozicijo z retrogradnim Marsom in ne bomo potrpežljivi, več bo nemira in težkih besed. Luna spodbuja, da presežno energijo vložimo v delo in načrtovanje. Njen večerni trigon na Uran prinaša željo po svobodi, načrtovanje in pripravljanje na spremembe.



Petek, 25. 9. Luna v kozorogu nas kliče k delu in odgovornosti, čeprav nas bo to obremenjevalo. Zvečer se Luna dotakne T-kvadrata in prinaša resne težave. Lahko gre za upor, nemir, agresijo, napetost. Strah, ki ga sprostimo skozi nemirno željo po spremembi. Možne so prometne nezgode, zato se imejte pod nadzorom.



Sobota, 26. 9. Luna v vodnarju nas bo razbremenila resnosti kozoroga in znali bomo na vse pogledati od daleč, bolj filozofsko in objektivno. Radovednost nas bo gnala k ogledu dokumentarcev ali branju knjig. Seveda pa se bomo želeli tudi družiti in pogovarjati. Lunin trigon na Sonce prinaša pozitivne kontakte in več razumevanja. Več bo optimizma in dobre volje.



Nedelja, 27. 9. Luna v vodnarju prinaša več potrebe po druženju, izobraževanju, raziskovanju, odkrivanju. Med pogovori se bo rojevalo veliko idej. Venerina harmonična vez z Luninimi vozli lahko prinaša nove ljubezni ali veliko radosti in zadovoljstva. Merkurjev prestop v škorpijona pa sporoča, da se bomo intelektualno sposobni bolj poglobiti, odkrivati skrivnosti in z občutkom videti tudi v skrite kotičke.