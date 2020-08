Teden z Luno

Ponedeljek, 31. 8. Luna v vodnarju nas kliče, da se povezujemo, družimo. Smo pa pred polno Luno, tako da bo lahko v zraku tudi nekaj napetosti in nemira, a vso to napetost raje usmerimo v odkrivanje česa novega. Branje ali samo razglabljanje in razmišljanje so kot nalašč za današnji vpliv. Marsikaj se nam lahko razjasni.



Torek, 1. 9. Jutro zna biti dinamično. Polni bomo zamisli. Kljub vsemu pa gre do 11.30 Luna v prazno, tako bo praznih zamisli. Prehod Lune v ribe nas bo naredil manj nemirne, a bolj čustvene in občutljive. Merkurjev trigon na Pluton zbuja intuicijo, nekaj zakritega se bo odkrilo, toda včasih ta aspekt vseeno nosi nevarnost črnogledosti, težkih besed.



Sreda, 2. 9. Polna luna se bo dovršila že pred 7.30, tako bo dan z Luno v ribah konstruktiven. Sončev trigon na Uran bo deloval kot jasnina in odprtost, občutek, da se bližamo ciljem. Venerina opozicija na Saturn prinaša finančne skrbi in občutek osamljenosti, hkrati pa se začenja vrtiljak na finančnem in čustvenem področju. Kljub vsemu so aspekti prijetni in nosijo občutek odprtosti in svežine.



Četrtek, 3. 9. Zjutraj bomo resni in premišljeni. Sredi dneva nas naše lastne misli ali pogovori lahko razdvojijo, naredijo nemirne ali kaotične. Popoldne bo več harmonije, miru, sočutja in razumevanja. Zvečer bo Lunina pot po ribah v prazno ustvarila vzdušje lenobnosti in pasivnosti. Pijmo več vode, sprehodi nam bodo koristili.



Petek, 4. 9. Luna v ovnu prinaša dinamično energijo, nekaj nemira in napetosti. Venerin kvadrat z Marsom pa izzive v odnosih, strasti, napetosti, ki jih ne bomo znali konstruktivno sprostiti. To energijo sproščajo ustvarjanje, ples, objem ljubljene osebe. Dopoldan bo največ napetosti, čez dan pa si bomo samo želeli zabave, sprostitve, lepih trenutkov in prijetnih stikov.



Sobota, 5. 9. Več bo napetosti in znamo pretiravati. Luna v ovnu bo najboljša za športno dejavnost, tekmovanja, koristi tudi pri fizičnem delu in ko človek premaguje samega sebe. Merkur na zadnjih stopinjah nosi dodatne uvide in intuicijo, a sporoča tudi, da dan ni primeren za načrtovanje in dogovarjanje.



Nedelja, 6. 9. Zjutraj Luna v ovnu v konjunkciji z Marsom še nosi nekaj nemira, zato bi se bilo modro podati na fizični podvig. Dopoldan vstopi Luna v bika in bomo bolj kot akcijo potrebovali uživanje, prijetno hrano, vonj, mir in varnost. Venerin vstop v leva zaključuje obdobje naše velike ranljivosti v odnosih in iskanje finančne varnosti ter odpira ustvarjalno obdobje, ko si bomo želeli lepih stvari in doživetij.