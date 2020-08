Teden z Luno

Ponedeljek, 17. 8. Luna zjutraj prestopi v leva, tako bo v zraku več optimizma, energije, volje po zabavi in igri. Merkur se poveže s Soncem in Marsom, lahko se nam marsikaj razjasni, imeli bomo zanimive ideje. Toda ne pozabimo, da smo pred mlajem in da bo čas za nove začetke šele od srede.



Torek, 18. 8. Dan pred mlajem, z Luno v ognjenem znamenju in s spodbudnimi aspekti, nakazuje, da bomo jasni, odločni, kliče k pogovarjanju in usklajevanju. Veliko bo želje po ljubezni in možnosti zaslužka na originalen način.



Sreda, 19. 8. Mlaj bo zjutraj, tako bo kmalu čutiti, da energija raste in smo pripravljeni na nove začetke. Zjutraj bomo komunikativni in odločni, a tudi nemirni. Nato vstopi Luna v devico in postopoma bomo čutili drug tip energije. Več bo premišljevanja, načrtovanja, želje po delu, redu, urejanju življenja.



Četrtek, 20. 8. Merkur je vstopil v devico in obljublja krajši čas, ko bomo intelektualno bolj bistri, trezni, analitični. Ker bo tvoril spodbudne aspekte, nas bo podpiral pri študiju, izpitih in načrtovanju. Dan je astrološko nakazan kot zelo spodbuden, idealen za nove začetke. Ne bomo le delavni in urejeni, imeli bomo tudi dovolj notranje moči.



Petek, 21. 8. Luna v devici na zadnjih stopinjah prinaša pretirano skrb in premočno potrebo po nadzoru. Njen dopoldanski vstop v tehtnico bo sprostil nekaj energije in bomo nekoliko manj usmerjeni k delu, močnejše bo hrepenenje po harmoniji in ljubezenskih odnosih. Luna v tehtnici nima aspektov, a vseeno naredite kaj za poglobitev odnosov.



Sobota, 22. 8. Jutro in dopoldne znata biti v lenobnih in pasivnih energijah ali se nas bodo dotikali čustva in ljubezenske bolečine. Popoldne znamo pretiravati, si nečesa privoščiti preveč ali bomo samo leni. Sonce zvečer vstopi v devico in začenja se nov čas, ko bomo vedno bolj razmišljali o odgovornosti in se začeli pripravljati na šolo. V noči na nedeljo je nujna previdnost na cesti, z ostrimi in vnetljivimi predmeti.



Nedelja, 23. 8. Po naporni noči se bomo zbudili še malo prestrašeni, toda postopoma se bomo umirjali. Prave volje za delo ne bo, razen če bo treba nekam iti s partnerjem ali prijatelji, potem bomo že našli voljo se urediti in iti med ljudi. Popoldne bomo že čutili Luno v škorpijonu, kar pomeni, da bo konec pasivnosti, več bo naboja, strasti, moči in volje. Znali bomo pozitivno usmeriti to strastno energijo zgodaj popoldne v sodelovanje in spodbudno akcijo. Zvečer pa v premišljevanje, načrtovanje, učenje, lahko tudi pogovore.