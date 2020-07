Teden z Luno

Ponedeljek, 13. 7. Luna v ovnu naznanja nekoliko bolj nemiren dan, ko so možne tudi rane zaradi egoizma, nepotrpežljivosti, jeze, presilovite obrambe. Luna potuje od kvadrata s Plutonom v kvadrat s Saturnom, kar naznanja veliko občutka oviranosti, pritiskov, strahov in skrbi, lahko tudi žalosti. Oven lahko pod takimi ovirami in pritiski postane nemiren, če ne napadalen. V poznejših urah sledi pomiritev.



Torek, 14. 7. Luna v biku bo prinesla pomiritev. Zjutraj se nam lahko nekaj sestavi, iz tega izhajajo boljše odločitve. Kljub vsemu bomo še razočarani, da nam toliko ni dano, nekateri bodo imeli problem z jezo. Sredi popoldneva bo nekaj nepričakovanih obratov, ki so lahko prijetni, saj razbijejo dolgčas in nam razgibajo dan.



Sreda, 15. 7. Še en dan Lune v biku, ki ima spodbudne aspekte, tako bomo lahko na področju financ naredili spodbuden korak. Z vztrajnostjo lahko veliko naredimo. Možna so konstruktivna usklajevanja in povezovanja. Sončeva opozicija s Plutonom prinaša soočanje z nekim črnim človekom, pritiske avtoritete in občutek zmanipuliranosti s strani močnejših. Vstopamo v obdobje do 20. 7. z občutkom ujetosti, oviranosti, teme, strahu.



Četrtek, 16. 7. Luna v dvojčkih bo pohitrila utrip življenja, imeli bomo več potrebe drugim sporočiti, kako se počutimo, kaj doživljamo. Saturnova inkonjunkcija s severnim Luninim vozlom nakazuje, da je naša realnost še vedno ovita v sivo, da smo v nižjih vibracijah, še najbolj v strahu. Ker smo pred mlajem, je več potrebe po premisleku in obratu navznoter.



Petek, 17. 7. Zjutraj lahko marsikdo hrepeni po ljubezni, toda manj jih bo našlo zadovoljstvo. Kljub vsemu je jutro lahko radostno. Čez dan bomo zavoljo Lune v dvojčkih iskali pogovore, stike, težje bomo na enem mestu, hitreje si bomo premislili in zadnjo minuto spremenili načrte. Zvečer bo več želje po odklopu, hitreje bomo pogledali v kozarec.



Sobota, 18. 7. Luna bo v dvojčkih do pol petih, tako bo igrivosti, brezciljnosti, razpršenosti še veliko. Ker smo pred mlajem, si je modro vzeti čas zase, odkriti, kaj se v nas dogaja, kaj nas razdvaja. Marsikaj se nam lahko zjasni. Prehod Lune v raka bo pomiril morje misli ter prenesel pozornost na čustveno področje.



Nedelja, 19. 7. Zjutraj bo več nemira in napetosti, a tudi dovolj volje, da raziskujemo življenje. Luna v raku nas kliče, da se skupaj z najbližjimi podamo na pustolovščino, pri tem pa ne pozabimo kaj dobrega pojesti, spiti in se poveseliti.