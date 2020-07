Teden z Luno

Ponedeljek, 6. 7. Zjutraj in popoldne Luna potuje k Saturnu na zadnji stopinji kozoroga, kar prinaša obremenitev, strahove, lahko paniko. Če želimo energijo najbolje izkoristiti, si naredimo načrt dela in mu počasi sledimo. Luna po poldnevu preide v vodnarja in prinaša bolj odprto, hitro, vznemirljivo energijo, njen večerni sekstil z Marsom pa še bolj jasno sporoča, da nas čaka porast energije. Noč na torek je lahko strastna in zabavna.



Torek, 7. 7. Jutro prinaša nekaj stresa, saj se Luna s kvadratom veže na Uran, toda ker sta v mešani medsebojni recepciji, bo vznemirljivo, polno prebliskov in razburljivih čustvenih preobratov. V ljubezni, na finančnem področju, tudi pri uživanju znamo iti predaleč, prevelika pričakovanja pa prinašajo razočaranje. Intelektualno bomo kljub temu zelo bistri, na cesti pa je potrebna previdnost.



Sreda, 8. 7. Vse do večera bo Luna v vodnarju, s tem bo več misli, pogovorov, druženja, zanimivih idej in prebliskov. Merkurjev kvadrat na Mars ne bo spodbudil le idejnega sveta, ampak tudi ročnost in spretnost. Seveda je potrebna previdnost na cesti, pri besedah in odločitvah, zaradi pretirane hitrosti so možne nezgode.



Četrtek, 9. 7. Luna v ribah prinaša mirne dneve, ko se bomo lažje prepuščali toku, znali uživati. Jutranje ure so kot nalašč za prijetne osebne pogovore. Sredi dneva bom bolj pasivni, lahko sentimentalni. Popoldne pa bo veliko zanimivih idej in vznemirljivih trenutkov. Kar se ljubezni tiče, je pomembno spuščati želje, ki nikamor ne vodijo.



Petek, 10. 7. Čaroben dan je pred nami. Luna v ribah nas bo pomirjala, Sončev trigon na Neptun bo prinašal mir, čarobnost in sposobnost kreiranja. Popoldne bo energija bolj ozemljena in praktična, še vedno bo veliko veselja, strasti in radosti. Tretji Venerin sekstil na Kiron sporoča, da bomo prastaro rano, vezano na odnose, spustili in si dovolili živeti lepše.

Sobota, 11. 7. Luna v ovnu nas bo gnala v akcijo. Danes je dovoljeno vse, samo ne lenarjenje, saj bo to sprožalo napetost, jezo in nezadovoljstvo. Fizično delo, športna aktivnost, čas v naravi potrebujemo, ko se Luna v ovnu bliža Marsu. Zjutraj smo lahko živčni, ker se bomo prehitevali. Pozneje pa bo intenziven, a konstruktiven dan.



Nedelja, 12. 7. Prelepa nedelja nas čaka. Merkur se obrača direktno, lahko bo še nekaj neodločnosti ali zmede, toda dan bo z Luno v ovnu dinamičen, s Sončevim trigonom na Neptun poln kreativnosti in notranje izpolnjenosti. Podajmo se v akcijo. Kličejo nas morje in počitnice.