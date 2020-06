Teden z Luno

Ponedeljek, 29. 6. Rastoča Luna v tehtnici nas dela mirne, a še vedno učinkovite. Večinoma bomo prijazni in umirjeni. Okrog 15. ure bo lahko nekaj pretiravanja v odnosih, lahko nas vržejo iz ravnotežja, nato pa se spet sestavimo in bomo znali ustvarjati harmonijo vse do poznih večernih urh. Zavestno si vzemimo čas za harmonizacijo odnosov.



Torek, 30. 6. Luna v škorpijonu dodaja intenzivnost in strast. Z vso to intenzivnostjo bomo precej učinkoviti, marsikaj se nam bo tudi zjasnilo in se sestavilo, da se bomo lažje pravilneje odločali. Popoldne se lahko soočamo z rano lastne vrednosti, kar pa prinaša več jasnine, spoznanj, prebliskov, stvari se bodo nekako sestavile v red. Če ne boste mogli zaspati, je to precej usklajeno z današnjimi vplivi.



Sreda, 1. 7. Dokaj spodbuden dan, paziti moramo le na besede, da nam ne uide kaka, ki rani, po drugi strani nas bodo ravno besede budile in prinesle priložnost za osvobajanje starih ran. Drugače lahko zaradi intenzivnosti Lune v škorpijonu, če se aktiviramo, res veliko naredimo. Razum nam bo dobro delal, z zamislimi pa bomo znali reševati probleme, ki so se zdeli nerešljivi.



Četrtek, 2. 7. Saturnov prehod v kozoroga na zadnjo stopinjo, ki ji rečemo tudi Anatera, je naporna, saj prinaša strahove, včasih tudi paniko. Ohranimo modro naravnanost in se zavedajmo, da gre za kratkotrajni vpliv, da se človek na vsako situacijo prilagodi in iz nje lahko zraste. Ker se bližamo še zadnjemu mrku, bo tudi to prinašalo več napetosti. Zjutraj se bomo znali poriniti v akcijo, čez dan pa iskali lažje poti, zmedejo nas lahko tudi čustva.



Petek, 3. 7. Čutilo se bo vpliv prihajajočega Luninega mrka in polne lune. Zato znamo biti nekoliko raztreseni in pobezljani. Luna v strelcu in vladar, povezan s Plutonom, lahko doda nekaj teže, Lunin kvadrat na Neptun pa raztresenost in razpršenost.



Sobota, 4. 7. Zjutraj vstopi Luna v kozoroga in se poveže s kvadratom na Mars, kar lahko spodbuja nemir, po drugi strani pa nas porine v akcijo. Zvečer bomo predelovali rane, hkrati se nam bo marsikaj posvetilo, zjasnilo in pokazalo. Nemir ali pozitivno vznemirjenje lahko sega v noč in bo težje zaspati.



Nedelja, 5. 7. Zadnji mrk v nizu bo že zjutraj, tako bo največ napetosti takrat, čez dan pa se bo energija postopoma izboljševala. Če nam bo le vreme dopuščalo, pojdimo v naravo, še najbolj po kozorogovsko v hribe in gore, in tam sprostimo vse strahove in napetost. Smo na koncu težkih poletnih časov, prihaja druga energija z manj pritiska in drame.