Teden z Luno

Ponedeljek, 22. 6. Luna v raku nas bo delala mirne, počasne, prijetne in tople. Dopoldne bo v konjunkciji z retrogradnim Merkurjem, treba bo reševati nekaj za nazaj, razum nam bo nagajal, težje se bo zbrati. Večer bo nežen in prijeten. Stacionarnost Neptuna nas lahko naredi pasivne, začarane, toda previdno, treba se bo soočiti z iluzijami.



Torek, 23. 6. Jutranji obrat Neptuna nas bo zasanjal v svoje ideale, trigon Lune na Mars pa spodbujal romantiko in strast. Do pol treh se bo dan vlekel počasi, učinkoviti ne bomo. Prehod Lune v leva in opozicija s Saturnom nas bosta sredi dneva le brcnila v rit in popoldne bomo bolj učinkoviti in delavni. Zvečer bomo željni zabave, radosti in ljubezni.



Sreda, 24. 6. Luna v levu bo zaradi kvadrata na Uran prinesla nekaj vznemirjenja, nato pa nas bo klicala k zabavi, veselju in ne bo prav veliko resnosti in odgovornosti. Ti dnevi so namenjeni počitku, ustvarjalnosti, sprostitvi in veselju, ne delu.



Četrtek, 25. 6. Luna potuje po levu, tako da bomo našli več čustvenega ravnotežja in se bomo znali razumeti z najbližjimi. Lunin večerni prehod v devico lahko vseeno v nas prebudi tudi željo po delu in redu. Hkrati nas iz zabavnega razpoloženja privede v skrbno.



Petek, 26. 6. Astrološko dan ni najlažji. Mars pride na konec rib, na zloglasno zvezdo Scheat, ki nosi nezgode na poteh (v zraku, na morju, na cesti), in ker je Mars s kvadrati povezan z Luninimi vozli, je lahko v trpljenje, agresijo ali nezgodo vpeta množica ljudi. Luna bo v bistri in analitični devici, a ker je Merkur retrograden, bomo bistrino uporabljali za nazaj, nekaj iz preteklosti bo treba spraviti v red.



Sobota, 27. 6. Luna v devici se harmonično veže na planete v kozorogu, toda kljub temu nas bo soočala s finančno realnostjo, padcem vrednosti delnic, nihanjem na tržišču. Zvečer obuja včerajšnji Marsov kvadrat na vozle in lahko nosi popotresne sunke težav in bolečine množice ljudi. Utrujeni bomo, nemočno ujeti v neko trpljenje in lahko reagiramo nezdravo do tistih, ki jih imamo najraje. Učili se bomo prenašati trpljenje in reagirati potrpežljivo.



Nedelja, 28. 6. Mars je prestopil v ovna in obdobje nemoči in utrujenosti je za nami. Se bo pa treba ob njegovi novi realnosti naučiti sproščati presežke energije. Sprva tvori sekstil na Saturn, tako da to nedeljo še ne bo težav z nadzorom nad seboj. Luna v tehtnici zjutraj prinaša veselje, ljubezen in harmonijo. Popoldne bomo imeli potrebo govoriti, a naše misli ne bodo usklajene z našimi čustvi.